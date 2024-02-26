室友10年也騙！他假扮前空姐女友 海撈777萬元判囚

張姓男子被控虛擬女友等角色，對當兵的同袍謝男詐騙高達777萬多元。雖然張男否認犯行，仍被判刑3年6月定讞。（記者楊國文攝）

2024/02/26 01:03

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子被控利用當兵同袍謝男的信任，以「一人分飾多角」手法，虛擬秘書、秘書父親等人，以投資、存結婚基金或移民等理由，詐騙謝男新台幣777萬多元。刑事部份，張男被依詐欺取財罪判刑3年6月定讞；謝男另提起「刑事附帶民事」訴訟，高等法院判張男應吐還詐騙的777萬多元。

謝男提告指出，張男是從當兵就認識的好友，自2008年1月起至2018年8月的10年期間，張男和他在新北市、桃園市租屋處同住。

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張男為詐財，竟一人分飾多角，先虛擬公司有1位曾任空姐的秘書「顏珊妮」，以通訊軟體和謝男聯繫、假裝交往，再騙謝男投資，還提議要存結婚基金詐騙。

張男還虛擬「顏珊妮」父親「顏維建」人物，稱他是公司總裁，會提供工作給他，以「辦理移民至荷蘭」的理由，騙他匯款，或透過張男轉交現金；謝男共被騙777萬多元。

謝男因未接獲移民日期通知，向荷蘭在台辦事處查證才知受騙，對張男提告詐欺取財並求償。檢方將張男起訴。

張男審理時否認詐騙，辯稱謝男匯款或交付現金都是謝男還給他的錢，也沒有「顏珊妮」、「顏維建」等人，因謝男要還他錢，才虛擬此兩人向家人要錢。

謝男稱，多次邀「顏珊妮」見面或視訊，都被以各種理由搪塞，沒想到張男利用信任關係詐騙他。

桃園地院、高等法院都認定張男利用虛擬人物，遂行愛情詐騙謝男777萬多元，依詐欺取財罪判刑3年6月確定。

刑事附帶民事部份，高院參酌刑事判決、兩造LINE對話紀錄等資料，判張男敗訴，應賠償謝男777萬多元，可上訴。

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