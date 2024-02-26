為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

室友10年也騙！他假扮前空姐女友 海撈777萬元判囚

張姓男子被控虛擬女友等角色，對當兵的同袍謝男詐騙高達777萬多元。雖然張男否認犯行，仍被判刑3年6月定讞。（記者楊國文攝）

張姓男子被控虛擬女友等角色，對當兵的同袍謝男詐騙高達777萬多元。雖然張男否認犯行，仍被判刑3年6月定讞。（記者楊國文攝）

2024/02/26 01:03

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子被控利用當兵同袍謝男的信任，以「一人分飾多角」手法，虛擬秘書、秘書父親等人，以投資、存結婚基金或移民等理由，詐騙謝男新台幣777萬多元。刑事部份，張男被依詐欺取財罪判刑3年6月定讞；謝男另提起「刑事附帶民事」訴訟，高等法院判張男應吐還詐騙的777萬多元。

謝男提告指出，張男是從當兵就認識的好友，自2008年1月起至2018年8月的10年期間，張男和他在新北市、桃園市租屋處同住。

張男為詐財，竟一人分飾多角，先虛擬公司有1位曾任空姐的秘書「顏珊妮」，以通訊軟體和謝男聯繫、假裝交往，再騙謝男投資，還提議要存結婚基金詐騙。

張男還虛擬「顏珊妮」父親「顏維建」人物，稱他是公司總裁，會提供工作給他，以「辦理移民至荷蘭」的理由，騙他匯款，或透過張男轉交現金；謝男共被騙777萬多元。

謝男因未接獲移民日期通知，向荷蘭在台辦事處查證才知受騙，對張男提告詐欺取財並求償。檢方將張男起訴。

張男審理時否認詐騙，辯稱謝男匯款或交付現金都是謝男還給他的錢，也沒有「顏珊妮」、「顏維建」等人，因謝男要還他錢，才虛擬此兩人向家人要錢。

謝男稱，多次邀「顏珊妮」見面或視訊，都被以各種理由搪塞，沒想到張男利用信任關係詐騙他。

桃園地院、高等法院都認定張男利用虛擬人物，遂行愛情詐騙謝男777萬多元，依詐欺取財罪判刑3年6月確定。

刑事附帶民事部份，高院參酌刑事判決、兩造LINE對話紀錄等資料，判張男敗訴，應賠償謝男777萬多元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
潤少慘遭南投少女騙4年 語出驚人「巨蟒」最有魅力
2024/02/16 13:31

潤少慘遭南投少女騙4年 語出驚人「巨蟒」最有魅力
幣商金牛百匯疑勾結詐團 詐追愛大齡男女5千萬
2024/02/03 05:30

幣商金牛百匯疑勾結詐團 詐追愛大齡男女5千萬

清景麟夢公園 788萬起住平實特區
獨家》7旬婦遇愛情詐騙找非法幣商匯款 撞上警搜索仍堅信無詐
2024/02/02 09:48

獨家》7旬婦遇愛情詐騙找非法幣商匯款 撞上警搜索仍堅信無詐
男網友「威廉」每日「親愛的」攻陷心房 女子欲匯15萬被警阻
2024/01/31 11:47

男網友「威廉」每日「親愛的」攻陷心房 女子欲匯15萬被警阻
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播