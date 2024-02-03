幣商金牛百匯疑勾結詐團 詐追愛大齡男女5千萬

警方查扣的保時捷休旅車。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕全國擁有五家實體店面的「金牛百匯」虛擬貨幣幣商，涉跟境外假交友愛情詐騙機房勾結，由機房指引到其店面，以高於市價百分之十價格購買虛擬貨幣，該店面店員協助被害人開設虛幣錢包，以及將被害人購買的虛幣轉至詐團的錢包，初步清查至少四十名高齡單身男女受騙，財損五千萬元；刑事局偵九大隊第一隊上月逮捕負責人汪姓母子檔以及旗下幹部、員工等十八人，依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌送辦。

警逮18人 查扣兩千多萬

汪姓母子接受警方詢問時，堅稱是單純交易虛擬貨幣，否認助詐團洗錢。檢方複訊後聲押汪姓母子，另將陳姓女店長與汪嫌的陳姓女友，分別諭令四十萬元、八十萬元交保，其餘員工請回；不過汪姓母子獲法院裁定請回。

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警方調查，愛情詐騙機房成員於LINE帳號中，PO帥哥、美女照片，搭訕單身男女，對女被害人謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員，噓寒問暖，進而以老公老婆相稱，只要被害人陷入情網，便以需要動心臟手術、急需用錢等不同理由，或以投資為名，指引被害人至「金牛百匯」店面購買虛幣，匯入其提供的虛幣錢包。

該虛幣實體店面店員會協助被害人開設虛幣錢包，協助其購買虛幣，並依被害人需求將虛幣轉到詐團給予的錢包，協助洗錢。

警方於上月廿四日搜索該公司位於北市、高雄市與屏東縣等五家店面，逮捕汪姓母子等十八人，查扣現金二六○○萬餘元、保時捷車輛一部、USDT二萬多顆（市值七十四萬元）、保險箱等贓證物，移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣現金2600萬餘元、USDT 2萬3912顆（市值約74萬元）、保險箱、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

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