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男網友「威廉」每日「親愛的」攻陷心房 女子欲匯15萬被警阻

女子被暱稱「威廉」的男網友每天「親愛的」攻陷，得知對方工廠爆炸急需用錢，連忙跑到郵局想匯款15萬元救人，所幸被警方及時阻止。（記者鄭淑婷翻攝）

女子被暱稱「威廉」的男網友每天「親愛的」攻陷，得知對方工廠爆炸急需用錢，連忙跑到郵局想匯款15萬元救人，所幸被警方及時阻止。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/01/31 11:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區唐姓女子誤入「愛情詐騙」，被暱稱「威廉」的男網友每天「親愛的」攻陷心房，得知對方工廠爆炸急需用錢，連忙跑到郵局欲匯款15萬元，避免他遭到監禁，龜山警分局大埔派出所員警巡邏時發現及時阻止，將女子拉回現實世界，保住她辛苦存下的血汗錢。

警方表示，大埔所警員涂毓修、林峻崴30日下午巡邏時，發現女子在郵局櫃檯前，神情緊張不斷操作手機，一邊填寫匯款單，員警察覺有異上前詢問，得知女子在網路上認識自稱在義大利工作的台灣男子「威廉」，兩人透過社群軟體LINE聊天，對方希望和她以結婚為前提交往，並在取得女子信任後，聲稱他在國外經營的廠房爆炸，急需女子匯款給他，否則將因生意上違約而被監禁。

警方立即告知女子這是常見的「假交友」詐騙，並羅列相關案例，包括有網友佯稱外國醫生、企業家、軍官等身分，待取得信任後再誘騙匯款，苦口婆心勸女子不要將錢財匯給素未謀面的陌生人，這才讓女子清醒，打消匯款念頭。

大埔所所長劉翁宇表示，農曆春節期間是詐騙集團蠢蠢欲動時機，警方將規劃攻勢勤務與金融機構建立聯繫管道，強化警民合作動能，以確保民眾生命、財產安全。

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女子被暱稱「威廉」的男網友每天「親愛的」攻陷，得知對方工廠爆炸急需用錢，連忙跑到郵局想匯款15萬元救人，所幸被警方及時阻止。（記者鄭淑婷翻攝）

女子被暱稱「威廉」的男網友每天「親愛的」攻陷，得知對方工廠爆炸急需用錢，連忙跑到郵局想匯款15萬元救人，所幸被警方及時阻止。（記者鄭淑婷翻攝）

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