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獨家》7旬婦遇愛情詐騙找非法幣商匯款 撞上警搜索仍堅信無詐

老婦遇上一名叫王偉的男子，他宣稱自己在沙烏地阿拉伯蓋購物中心，還偽造一份台灣政府身分證，讓老婦相信他是政府相關人士。（記者鄭景議翻攝）

老婦遇上一名叫王偉的男子，他宣稱自己在沙烏地阿拉伯蓋購物中心，還偽造一份台灣政府身分證，讓老婦相信他是政府相關人士。（記者鄭景議翻攝）

2024/02/01 21:57

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市70歲的蔡姓老婦，日前在LINE認識一名自稱王偉的男子，老婦被王偉的甜言蜜語哄騙，陷入愛情陷阱，近日王偉稱自己要開心臟手術急需用錢，老婦聽信王偉的話，多次依指示前往某間幣商匯比特幣匯款，沒想到今年一月前往匯款時，恰好遇上前來搜索的刑事局警方，原來該間幣商早被懷疑與詐騙集團掛勾，雖然老婦堅稱自己沒有被騙，仍被警方依證人身分帶回做筆錄。

蔡姓老婦的家人向本報投訴，指出老婦在去年11月起突然形跡可疑，時常盯著手機與人傳LINE，一次撇見手機傳來「親愛的」等甜言蜜語，但追問時老婦都不願給兒女看手機，直至上週突然打電話給他們，表示自己人在刑事局，家人才驚覺原來老婦中了愛情陷阱。

家人們了解下，才知道老婦遇上一名叫王偉的男子，他宣稱自己在沙烏地阿拉伯蓋購物中心，還偽造一份台灣政府身分證，讓老婦相信他是政府相關人士，王偉向老婦表示自己要動心臟手術，帳戶卻遭凍結，急需用錢，向老婦索要200萬元，老婦不捨「愛人」受苦，就依王偉指示，多次前往台北市某間幣商匯款比特幣，直至上週遭警方遇上，即使警方多次向老婦表示此為詐騙，老婦至今仍堅信自己沒有被騙。

據了解，該間幣商為非法幣商，在北中南都有分店，不但違反洗錢防制法持續經營牟利，還涉嫌與詐騙集團勾結，北中南多名被害人受騙上當後，都依詐騙集團指示到該間幣商匯款，該間幣商再將比特幣匯給詐團並協助詐團洗錢，檢警上週執行同步搜索，將幣商負責人及員工帶回，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪法辦。

老婦的家人指出，老婦至今仍不相信自己被騙，希望司法能嚴懲可惡的詐騙集團及協助詐團的共犯，警方也呼籲，當家人遇上詐騙集團需要多陪伴，多關心，詐騙被害人也應了解比起網路上的陌生人，一直陪伴自己的家人才更值得相信，並為了追回被詐金錢，一定要認清自己遭到詐騙並到警局報案提告，千萬勿覺得丟臉而縱放詐騙集團去危害其餘民眾。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王偉宣稱自己在沙烏地阿拉伯蓋購物中心。（記者鄭景議翻攝）

王偉宣稱自己在沙烏地阿拉伯蓋購物中心。（記者鄭景議翻攝）

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