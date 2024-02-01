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假投資話務機房用香港黑莓卡躲追查 8女受騙525萬元

警方查扣電腦、手機、網路分享器、硬碟、教戰守則、網路流量卡，以及LV、GUCCI名牌包等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣電腦、手機、網路分享器、硬碟、教戰守則、網路流量卡，以及LV、GUCCI名牌包等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/02/01 16:46

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資話務機房透過通訊軟體IG，以全職媽媽在家投資賺錢等為幌子，搭訕女網友加入LINE群組，慫恿下載假投資網站，掏錢投資虛擬貨幣、貴金屬等行騙，且皆使用香港「黑莓卡」的境外門號卡，躲避警方追查，至少有8女受騙、財損達525萬元。刑事局偵二大隊第一隊上月循線搗破2處話務機房，逮陳等5人，全數被檢方聲押獲准。

警方調查，該機房成員在通訊軟體IG、LINE申請大量人頭帳號後，先在IG扮演全職媽媽在家投資賺錢、琦琦愛玩樂等看起來並無害的帳號，向不特定女網友發送投資獲利訊息，倘被害人陷於錯誤，機房成員便會引導被害人加入LINE群組，話務手便隱身鍵盤後面，扮演獲利投資人、助理、網站客服等等不同角色，引誘被害人下載MERRYLAND等假投資網站。

隨後，話務手要求被害人透過匯款、面交、購買虛擬貨幣等不同方式，投資虛擬貨幣、貴金屬等標的行騙，再從中分得贓款的百分之10酬庸。警方清查，該集團去年5月至今，至少有8女受騙，當中1名25歲家管婦財損300萬元最高。

而話務機房為免警方透過雙方LINE聊天等資料追查，成員皆使用香港「黑莓卡」的境外門號卡，增加警方的辦案難度。

警方是分析交付的情資，鎖定新北市蘆洲區與樹林區2處話務機房，上月8日、10日分別會同刑事局除暴特勤隊攻堅，共逮捕陳等5人到案，查扣電腦、手機、網路分享器、硬碟、教戰守則、網路流量卡，以及LV、GUCCI名牌包等贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳等5人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

陳等5人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

假投資話務機房在IG帳號偽裝全職媽媽角色行騙。（記者邱俊福翻攝）

假投資話務機房在IG帳號偽裝全職媽媽角色行騙。（記者邱俊福翻攝）

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