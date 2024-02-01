誤信中籤遭詐1600萬！6旬婦「復仇」拿800萬現鈔釣出2車手

新竹一名婦人誤信假投資遭詐1600萬元後，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交。（警方提供）

2024/02/01 11:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名6旬婦人誤信假投資，以為股票中籤付交割款，前後共面交假專員1600萬元，苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙；婦人不甘受騙，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交，36歲謝男、20歲孫男現身收款之際，分別被蜂擁而上的員警逮捕，現場查扣手機、工作證、股權證書等證物。

新竹縣竹北警分局表示，接獲婦人報案後調查，為常見的假投資詐騙手法，利用民眾欲投資理財心態，一旦加入投資群組，則要求下載投資APP，教玩當沖、抽籤股票，設計讓民眾中籤，近而要求付交割款給公司，營業員會再派專員收取款項。

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該名婦人被詐騙集團告知，若沒有如期交付交割款，將有法律責任，迫使婦人乖乖交付，2023年11月中到12月中，前後共面交1600萬元，因苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙！

高鐵派出所攜手六家派出所成立專案小組，先請婦人將計就計，特別向銀行借出605萬現金，拍給詐騙集團看，去年12月20日成功與對方相約至咖啡廳面交，員警於周遭埋伏蒐證。涉嫌充當詐欺車手的謝男，收款後正準備離開，四周佯裝客人的員警立刻衝上前逮捕，謝男一臉驚恐，現場查扣手機、工作證2張（俊貿國際投資、外派專員）、股權證書、被害人親收收據及空白收據。

遭詐1600萬元的被害婦人，基於「每次面交的專員都不同」，決定化悲憤為力量，配合警方打詐，今年1月16日二次聯手執行「請君入甕計畫」，再次相約假專員喝咖啡，面交200萬元，假專員孫男現身拿出收款收據時，員警上前拍拍他的肩膀，識破他的詭計，並查扣手機、工作證2張、取款收據2張、印章1個，兩案均依詐欺罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局呼籲，請民眾保持警覺，勿輕信不明來源的投資資訊，如發現可疑情況，請隨時撥打110或165反詐騙專線，共同打擊詐騙，保護市民的安全和財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾將計就計，與詐騙集團相約至咖啡廳面交，假專員現身收款之際，被周圍佯裝客人的員警蜂擁而上逮捕。（警方提供）

民眾將計就計，與詐騙集團相約至咖啡廳面交，假專員現身收款之際，被周圍佯裝客人的員警蜂擁而上逮捕。（警方提供）

警方現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人親收收據及空白收據。 （警方提供）

警方現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人親收收據及空白收據。 （警方提供）

警方現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人親收收據及空白收據。 （警方提供）

婦人二次聯手警方執行「請君入甕計畫」，再次相約假專員喝咖啡，面交200萬元。（警戶提供）

36歲謝男、20歲孫男等兩案均依詐欺罪嫌移請新竹地檢署偵辦。（警方提供）

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