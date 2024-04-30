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遊客綠島潛水遭海流帶遠 遙控動力救生圈拖回返岸

岸巡以遙控動力救生圈將2人救回。（岸巡提供）

岸巡以遙控動力救生圈將2人救回。（岸巡提供）

2024/04/30 19:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所今（30日）下午3時30分接報，中寮港外疑似有2名潛水民眾被下層海流帶往外海，因體力不支無法返回，只能向附近浮潛客求救，岸巡人員到場出動遙控式動力救生圈，將2潛客安全救回。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所在接獲民眾118報案後，隨即派遣2車4員前往中寮港實施救援，順利救回黄姓男子（43歲）、劉姓男子（26歲），2人獲救後並無大礙，未多久隨即離去。

岸巡調查，2名潛客表示是在潛水時遭下層海流帶離岸際，待浮上水面時已發現離岸太遠也無力返回，只能向附近的浮潛客大喊求救。岸巡人員到場後，以遙控式動力救生圈繫上浮水拋繩帶，並遙控其航行至2人身旁，最後潛客抓著救生圈，陸上如岸巡及海上救生協會台東分會長楊國聖等人，合力將人拉回岸上，2人才吿脫困。

第一三岸巡隊呼籲，在從事各項水域活動時，務必注意自身安全，不逞強，不於危險海域活動，並選擇合格業者，以保障自身權益；另民眾倘於海域、港區及岸際發現有救生或救難案件時，請立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以維護民眾生命財產安全。

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