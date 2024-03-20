超商店員用假名向蝦皮訂貨 拆包裝取走商品退貨詐財被訴

桃園市王姓超商店員用假名向蝦皮購物網賣家訂貨，指定送到任職的超商卻只開包裹取走商品、黏回外包裝後退貨，被桃園地檢署依業務侵占、詐欺取財罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/03/20 16:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕21歲王姓男子去年初在桃園市一家超商擔任大夜班店員時，以假名向蝦皮賣家訂購8件、逾2萬元的商品，並採貨到付款，讓電商將貨品寄送到他工作的超商，王卻涉嫌趁當班時拆開包裹拿走商品後將外包裝黏貼回去，然後以商品逾期未領辦退貨，賣家發現退貨包裹內商品都被取走只剩空包裝，氣得向超商求償，超商店長調監視影像發現是自家店員搞鬼報警送辦，桃園地檢署今天偵結將王男依業務侵占、詐欺取財等罪嫌起訴。

檢方調查，王男於去年1月中桃園市桃園區一家全家便利商店任職，負責收銀及代收付包裹等工作，自去年2月8日起至3月9日間，王涉嫌以羅姓、萬幸、鐘姓、陳姓、王姓等8個假名，向蝦皮購物網站的8個商家分別訂購寵物罐頭、服飾、保健品等價值逾2萬元商品，並採貨到付款、指定將商品寄到他工作的分店。

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蝦皮賣家們收到訂單後陸續將商品寄到王男任職的超商，王卻利用上大夜班機會，將到貨的商品包裝拆開，取走包裹內的寵物罐頭、服飾、保健食品、反光貼紙、3M工程級拉線、菸沐、擴香組及逗貓棒等物，然後再將包裹包裝黏貼彌封後放回包裹區，這批包裹後因無人領取退運給商家，賣家卻發現退回的商品只剩空箱子，氣得向超商求償，經超商方姓店長調閱監視影像發現是自家店員所為，報警送辦。

檢察官詢問時，因超商監視畫面錄下犯案過程，王男坦承用假名訂購商品，到貨後都趁當班的深夜及凌晨時段拆開包裹取出商品，再將包裹外包裝黏回，然後以商品無人取貨退運給賣家，檢察官今偵結依7次業務侵占、詐欺取財，1次業務侵占未遂、詐欺取財未遂罪嫌將王男提起公訴。

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