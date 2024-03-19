車手犯36件詐欺案判4年10月 彰檢：難以嚇阻將上訴

吳姓車手被判處應執行4年10月徒刑，彰化地檢署認為判刑過輕，將提上訴。（記者陳冠備攝）

2024/03/19 19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名吳姓男子擔任詐欺集團車手，10天內提取363萬元，共36人被害，一審依加重詐欺等罪判處4年10月，彰化地檢署認為，若以一罪一罰論，吳男應處47年11月刑期，最終判刑只佔總刑期約10%，刑度太低，根本難以嚇阻詐欺犯罪，將提上訴。

彰化地院表示，吳男僅是車手角色，並坦承犯行，對檢方不服量刑而提起上訴，予以尊重。

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判決書指出，吳男（39歲）於2023年6月至7月間，擔任詐欺集團的取款車手，負責持人頭帳戶提款卡，至各處自動櫃員機提領贓款，並約定每日報酬3千元，根據統計，吳男出勤10天，共提領36名被害人匯款363萬多元，因此獲取10天薪資3萬元。

彰化地院審理，吳男曾犯毒品案件，判刑7月，去年2月出獄，結果不到半年又觸犯加重詐欺、洗錢等罪行，審酌吳男坦承犯案，每罪各處1年2月至1年7月不等，合併應執行4年10月。

彰化地檢署認為，吳男總計刑期達47年11月（即575個月），最終僅應執行4年10月（即58個月），約為總刑期10%，等同約有9成的刑期不執行，且吳男迄今未與被害人達成和解，根本難以嚇阻居高不下的詐欺犯罪，不足以促使其悔改自新，此外該案也經其他被害人請求上訴，檢方認為，應就量刑應執行部分提起上訴，請求法院審酌政府當前嚴懲詐欺集團犯罪的刑事政策，以反映國民對法律期待，對吳男應從重量刑。

對此，彰化地院表示，該案合議庭依檢察官起訴事實，認定被告僅是詐欺集團車手角色，在偵查、審理中皆坦承犯行，審酌其素行、智識程度及案中分工程度、分贓比例、所造成之損害等一切情狀而量處其刑。

彰化地院指出，該案合議庭衡量被告所犯罪名整體評矯治之程度，及兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則而定被告應執行刑為有期徒刑4年10月，檢方認為，被告所犯數罪刑度相加結果，與定應執行刑結果比較量刑過輕，似對刑法第57條及第51規定適用之誤解，特此澄清。對檢方對量刑不服提起上訴，院方表示尊重。

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