趁丈夫出國 台中少婦當車手賺外快落網

陳婦（中）頭戴球帽點收詐騙贓款落網。（圖由讀者提供）

2024/03/12 14:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區29歲陳姓少婦新婚不久，陳婦與張姓被害男子面交詐款現金80萬元，首次出勤就在超商落網，落網後坦承趁丈夫出國開餐廳時透過IG應徵車手賺外快，「做這個（詐團）」賺的多，警方依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

台中市第四警分局表示，張男（59歲）去年11月誤入詐團股市長虹line投資群組，依照群內假理專指示在今年1月前投資新臺幣160萬元，春節後張男接到群組中籤通知，得知補足現金80萬才得以認購飆股股票，為避免損失先前投資、錯過高報酬機會越陷越深，轉而向妻子借款。

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張妻驚訝丈夫僅透過line群組陸續匯款，立即向大墩派出所報案，警方讓張男持續與詐團聯繫，本月約妥「理專 」在大墩路統一超商面交投資尾款，員警埋伏見陳婦長相清秀，頭戴白色球帽收款點收，立即喝令「手機拿出來，小姐。」

大墩派出所副所長黃俊超說，陳婦落網後異常淡定，悠悠向員警說透過IG應徵車手，第1天上工就遇到警察，坦承先前行政助理賺得少不開心，很少關心新聞不知道是做詐騙。

陳婦說，家人不知兼差當車手，新婚丈夫過年後出國開餐廳，公司說有投資客投入大筆現金，不想放過賺錢時機來「幫客人賺錢」，沒想到客服中心上線聯絡員都是假的。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓少婦（左）新婚不久，首次出勤當車手在超商落網。（圖由讀者提供）

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