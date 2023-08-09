女被騙退休金104萬元 警計誘逮2車手送辦

黃女被騙退休金104萬元，警計誘逮2車手移送法辦。（讀者提供）

2023/08/09 21:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，詐騙集團亂槍打鳥，誘騙黃女加入投資平台，再以投資專員詐財，誆稱投資穩賺不賠，黃女竟信以為真，投資5次被騙退休金104萬元，事後驚覺有異報案，警方聯手黃女將計就計，一擁而上逮獲2名年輕車手，2男以為從事正當工作，落網才驚覺淪為詐騙集團共犯。警訊後將2人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，黃女（73歲）2個月前有名暱稱葉女透過通訊軟體主動加入好友，向她介紹1個國際投資平台，誆稱投資保證獲利穩賺不賠，還可透過平台代為操盤股市交易。

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黃女竟信以為真，在葉女指導下，加入投資平台，註冊成為會員，她在投資專員話術引導下，陸續匯款3次、面交2次，總計投資5次被騙104萬元，事後驚覺有異向楠梓警分局報案。

警方檢視雙方對話紀錄後，研判詐騙集團尚未察覺，提醒黃女不要打草驚蛇，繼續與詐騙集團保持聯繫，假借有意再加碼投資40萬元，並假意配合詐騙集團指示，6日相約楠梓區樂群路1間超商面交。

警方現場部署警力，埋伏守株待兔，2名車手分工合作，楊男（19歲）穿著白襯衫，佯裝投資專員，搭計程車前來，向黃女取款40萬元，林男（20歲）則自行開車到場，下車買飲料一旁監看。

警方當場一擁而上逮人，林男見楊男被抓拔腿就跑，仍被優勢警力追上逮獲，現場查扣手機、工作證、假印鑑等證物，將2人帶回警局偵辦。

警方調查，2男到案均否認是詐騙集團車手，楊男稱透過臉書求職，林男則透過友人介紹，每次取款可賺2000元，以為從事正當工作，曾幫忙取款2至3次，不曉得是詐騙集團，這是第一次被抓，才驚覺淪為詐騙集團共犯。警訊後將林男、楊男2人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，全案將向上溯源擴大偵辦。

楠梓警分局提醒民眾，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用聲稱保證獲利的APP、投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股的資訊提高警覺，以免落入詐騙陷阱，造成高額損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方現場查扣手機、工作證、假印鑑等證物。（讀者提供）

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