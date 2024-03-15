再爆2律師涉洩密詐團 律師黃耕鴻遭聲押、賴季倉60萬元交保

鄭鴻威涉嫌接受詐團委任，替詐團車手辯護並洩漏偵查秘密給詐團，目前在押中。（資料照）

2024/03/15 09:50

〔記者錢利忠／台北報導〕鄭鴻威等6名不同事務所的律師，替詐騙集團車手辯護，卻涉嫌向詐團密報偵查進度，台北地檢署朝洩密、洗錢、詐欺、組織犯罪條例等罪偵辦中；檢方據此案清查，另查出黃耕鴻、賴季倉2名律師，以及涉以加密貨幣幫鄭鴻威洗錢的友人李昊承、替鄭傳遞文件的助理林佳毅等4人也涉案，昨指揮調查局台北市調查處4路搜索並傳喚4人，依洩密、洗錢等罪將黃耕鴻、林佳毅2人聲押禁見；賴季倉60萬元、李昊承80萬元交保。

檢方查出，黃耕鴻與鄭鴻威之間有合作關係，黃私底下也涉嫌接受詐團委任，替車手辯護，並洩密給詐團；此外，黃的角色也與鄭鴻威雷同，負責派案給其他律師。檢方認定黃耕鴻與林佳毅的罪嫌重大，庭訊時否認犯行，有勾串、滅證及反覆實施之虞，據此向法院聲押禁見2人。

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北檢去年逮獲多名詐團車手，從扣案手機中赫見詐團上游竟能清楚掌握在押車手的供述、檢方事證、傳喚過哪些人，經追查，居中聯絡的竟疑為以鄭鴻威為首的6名車手辯護律師，今年2月1日指揮調查局台北市調查處多路搜索，檢方訊後將鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等3名律師聲押禁見。另2名律師林聰豪、張作詮分別以45萬元、30萬元交保，朱姓律師則因事證未明，獲請回。

鄭、楊、李等3名涉案律師不服羈押裁定，提起抗告；高等法院合議庭審理後，認為台北地院以鄭、楊、李涉犯洩密等罪的嫌疑重大，有羈押事由，2月15日維持羈押裁定確定。

檢調獲報，2023年8月至9月間，北檢偵辦數起詐團案件，鄭鴻威接受詐團委任，替詐團車手辯護，鄭另牽線學弟妹，引薦給詐團替車手辯護，事後爆出案外案，律師們涉洩漏偵查秘密給詐騙集團，檢調於2月1日兵分12路赴台北、台中、桃園及台南等地搜索，訊後聲押禁見3律師獲准，擴大偵辦中。

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