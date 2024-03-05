代領詐團包裹賺外快 警與超商店員聯手逮人

馮男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/05 10:49

〔記者邱俊福／台北報導〕38歲馮姓男子經直播網友介紹，涉嫌協助詐騙集團赴各地區的超商代領被害人寄來的提款卡包裹，賺外快，上月24日當他再度受指示赴北市北安路一家超商代領時，遭轄區北市警中山分局大直派出所聯手超商店員活逮到案，依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，居住彰化的馮嫌，經由一名網路直播的友人介紹，北漂應徵送貨司機，實際上是擔綱詐團的取簿手，詐團每天透過通訊軟體要求他至各超商代領包裹，領取後將包裹放置約定處所即可獲取酬勞，每件可領取1000元，至今賺得約2萬元。

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上月20日，1名找工作的被害人，遇上詐團，被誘騙寄出提款卡，並告知密碼等資料，24日發現有異，一大早便聯繫收取包裹的北市北安路一家超商店員，告知受騙，店員立即聯繫轄區派出所，表達有詐團的取簿手將領取內裝有金融卡的包裹。

警方立即與超商店員聯手，直接到派出所埋伏守候，當天下午2時許見馮嫌前來領包裹，當場將他逮捕，查扣馮男使用的手機與金融卡4張，帶回派出所偵辦。

馮嫌警詢時，表達剛從北市中正區一家超商領取包裹，又接獲指示到北安路的超商，正準備再領取另個包裹，結果被逮，訊後被依法送辦。

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