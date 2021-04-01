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    自由日日shoot》徐宿良曾欠卡債 早被檢舉緝毒涉貪

    航業調查處基隆站前機動組長徐宿良夫妻，被依財產來源不明罪，雙雙遭收押。（記者林嘉東翻攝）

    航業調查處基隆站前機動組長徐宿良夫妻，被依財產來源不明罪，雙雙遭收押。（記者林嘉東翻攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者林嘉東、周敏鴻／綜合報導〕涉案時擔任航業調查處基隆站機動組長的調查局專員徐宿良，現年五十八歲，擔任調查官二十八年。他自二○○六年調到航業調查處基隆站以來，一直擔任緝毒工作，長達十五年；因他緝毒績效卓著，屢屢追出毒品幕後操盤手，堪稱基隆站緝毒高手，但之前就曾傳出他緝毒時涉及風紀案件遭人檢舉，後因查無實據，才讓他逃過一劫。曾偵辦徐員遭檢舉貪瀆案的檢察官，昨獲知徐員再度因毒品案捲入貪瀆，嘆稱：「不意外！」

    外傳上月二十九日檢調前往徐家搜索時，查扣到徐員的兩張健康檢查報告，報告指出他有吸食安非他命反應；不過，調查局說，之前已採集徐宿良的毛髮送驗，驗毒報告顯示徐宿良無吸毒反應，因此本次檢方聲押書上的案由，並沒有列上涉犯毒品危害防制條例等相關案由。

    上回查無實據 這回又出包辦過他的檢嘆：不意外

    由於徐員長期擔任緝毒工作，不少檢察官曾與他合作，甚至遇毒品檢舉案，站主任多會讓他成為查緝主力；不過，一名檢方人士說，印象中的徐員話不多，給人冷冰冰的感覺。與徐員共事過的同僚說，徐員有兩段婚姻，與第一任離婚前財務曾出狀況，積欠數十萬元卡債，一度向同事周轉還債，按月清償多年後才還清；徐員再婚後，育有一子。

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