自由日日shoot》調查局搞丟毒品 驚爆緝毒高手盜走轉賣

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2021/04/01 05:30

〔記者錢利忠、周敏鴻、楊國文、闕敬倫／綜合報導〕桃園地檢署偵辦調查局航業調查處基隆站遺失六．五公斤安非他命證物案，全案已從單純丟毒事件，演變為疑似調查官盜賣毒品的貪瀆大案！

桃檢上月二十九日指揮調查局北機站，搜索航調處前組長徐宿良的基隆住處與銀行保管箱，查扣一百多萬元現金、帳戶內數百萬元存款，徐員稱是岳父赴日經商要用的周轉金，暫時寄放他家，但其妻李翠萍表示不清楚相關款項來源，檢調認定二人供述不一、疑點重重，依貪污治罪條例財產來源不明罪將二人聲押禁見獲准。

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除了金錢，本案還查扣徐員持有勞力士等價值數萬至數十萬元的中高價機械錶二十幾只、CHANEL、LV、GUCCI等名牌包數十個、馬自達進口車等；徐員辯稱，財物也是岳父母贈與。調查局昨將徐宿良停職。

數百萬財產不明

徐宿良夫妻收押

據了解，雖徐員否認不法，但辦案人員懷疑，全案不排除預謀犯案，案發時間的前年十一月間，由單位「內神」安排不知情菜鳥調查官鄭翊，從基隆運送六．五公斤安非他命到位於新北市新店區的局本部化驗，過程中製造機會讓鄭員短暫脫離送驗物，再由全程跟監鄭員的「外鬼」下手盜走毒品，並立即與毒品大盤完成交易。

據悉，全案尚無相關被告與毒販間的具體連結，故盜賣過程仍在進一步蒐證階段，辦案人員不願透露更多細節。

桃檢與調查局昨發布新聞稿表示，部分媒體報導內容與事實不符，實際上搜索點是徐員向銀行租用的保管箱，查扣現金為一百多萬元，後續將持續清查相關金流找出來源。

疑勾外鬼預謀犯案

全程跟監菜鳥下手

桃檢二○一九年十一月指揮偵辦一件毒郵包案，事後發現送驗的安非他命不翼而飛，同月十八日指揮調查局北機站傳喚基隆站六名調查官，複訊後將丟失毒品的鄭翊、承辦調查官詹孟霖各十萬元交保，專員林聖智、案發時擔任機動組長的徐宿良各五萬元交保，另二人列為證人。

檢調進一步追查，懷疑全案主角是該單位緝毒高手徐宿良，上月廿九日再度發動搜索，拘提徐員夫婦，並將徐員的妻舅與其前妻四人帶回調查。

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