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    自由日日shoot》離譜！檢調保管贓證物竟無SOP

    徐宿良與李翠萍被收押禁見。（記者周敏鴻攝）

    徐宿良與李翠萍被收押禁見。（記者周敏鴻攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕調查局調查官搞丟六．五公斤安非他命案，已朝向不肖調查官盜賣毒品方向偵辦，不僅顯示案情大幅升高，即使回到當初毒品失蹤階段，調查局竟能隱瞞安毒消失長達一年，而檢方也在函催送案之餘，同樣輕易讓案子拖過一年，顯示檢調對於毒品證物控管與通報流程的漏洞，大到無以復加；更嚴重的是，這批消失年餘的毒品，恐怕已全部進了吸毒者身體，早就毀屍滅跡不復存在。

    曾任檢察官的律師翁偉倫指出，毒品案件跟金融案件不一樣，檢察官辦案時，不需要隨時檢閱財報等證物，只要確認毒品成分就好，因此毒品證物送交鑑驗前，通常會請承辦調查官保管，並請他們轉調查局本部進行鑑驗，待報告出爐後再決定偵查方向。

    換言之，檢察官重視的是毒品鑑驗報告結果，非毒品證物本身，長期演變生成的文化，就是紙本報告才重要，毒品去哪了，非檢方關心重點。

    丟毒輕易拖一年 調查局規劃管理平台

    調查局的保管方式更是沒統一標準，有的還直接放在人來人往的辦公室內，就算送去檢驗，也沒有管控時間期限，非常鬆散。

    翁偉倫認為，檢調長期下來的消極文化，是本案爆發主因，無怪乎讓民眾覺得離譜、難以置信，實應趁此機會改變檢調的贓證物保管觀念。

    法務部長蔡清祥指出，事件發生後，檢調就著手檢討贓證物管理制度，未來將把無線射頻辨識（RFID）技術，詳細記錄贓證物的經辦與去向，減少滅失可能性。他並說，未來將督察與政風雙管齊下，嚴加督導同仁品操與辦案程序。

    調查局表示，已展開多頁毒品證物保存改進作為，完成事項包括「訂定及修正送驗、保管、沒入銷毀規定」、「設置毒品沒入物專庫」，後續還將規劃「毒品扣押物數位化管理平台建置」、「扣押物暨證物監管鏈建置」等。

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