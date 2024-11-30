網瘋傳中國火箭軍司令王厚斌遭約談 解放軍人心惶惶

中國火箭軍司令王厚斌（後排左一）傳出被約談。圖為王厚斌2023年7月升任上將、接任火箭軍司令，由習近平（前排中）頒發命令狀。（美聯社）

2024/11/30 16:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部長董軍近來疑似涉嫌貪腐遭到調查，雖然中共當局對此否認，但中共中央軍事委員會委員、海軍上將苗華已證實嚴重違法違紀落馬被查，沒想到中國火箭軍司令王厚斌如今也傳出被約談，在接連有高層將領出事的情況下，讓解放軍如今人心惶惶。

2023年7月31日，王厚斌晉升上將並接任中國火箭軍司令，上一任司令李玉超則是涉及火箭軍腐敗案被查辦，今年7月遭到開除黨籍，沒想到王厚斌現在也跟著出事。

請繼續往下閱讀...

獨立專欄作家蔡慎坤在社群平台「X」指出，王厚斌是被中共中央紀律檢查委員會帶走．去交代他與苗華之間的關係。據了解，苗華最初是被習近平空降到海軍擔任政委，負責清洗江澤民派系，其強硬手段讓多名海軍將領輕生。

至於王厚斌此人，先是在解放軍總參謀部任職，後來陸續接任東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員、南海艦隊參謀長、海軍副參謀長、海軍副司令員，並且和苗華之間有所聯繫。

蔡慎坤表示，中共近來這一波落馬的海軍將領，幾乎都是苗華所提拔的派系，包括南部戰區海軍司令鞠新春、海軍副司令馮丹宇、北部戰區副司令兼海軍北海艦隊司令王大忠等人，就連國防部長董軍2014年12月時轉任海軍副參謀長，也是在苗華海軍政委任內發生的。

中共解放軍前海軍中校姚誠，同樣於「X」透露王厚斌是被中紀委、軍紀委的苗華專案組約談，至於詳細情況尚不清楚。中國目前否認董軍被查，但承認苗華落馬，由於苗華擁有軍委身分但董軍沒有，因此論軍中身份苗華更為高階。

姚誠指出，苗華被查顯示解放軍的問題程度相當嚴重，現在可以說是人心惶惶，再加上美國總統當選人川普上台後準備要發動的經貿戰，中國可以說是到了內外交困之際。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法