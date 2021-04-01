自由日日shoot》調查局國安任務保護膜 易成監督死角

調查局去年驚爆搞丟6.5公斤安非他命，桃園地檢署29日聲押調查官徐宿良獲准，調查局今回應指出，媒體報導部分與事實不符，偵查不公開不便說明。（記者闕敬倫攝）

2021/04/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕調查局遺失毒品證物，且疑遭盜賣。律師周武榮認為，這顯示內控出了問題，因調查局負有國安任務，致易成為外界監督的死角，宛如有權無責，調查局的犯罪偵查業務，應建立外部監督機制，並強化廉政署制衡。民間司法改革基金會董事長林永頌認為，調查局應坦然面對外界質疑，適時適度公布行政調查與一般刑案偵辦結果，以昭公信，而非極力掩蓋，徒增外界揣測空間。

林永頌指出，調查局與國家安全、情報工作綁在一起，始終以國安機密性質自我防護，因內部管理保持神秘色彩，未受有效監督，問題由此叢生。林永頌說，調查局應面對外界質疑，整頓人事、檢討內部規範，將國安情報工作與一般刑案偵辦、行政調查脫勾，適度適時對外清楚說明內部不法人、事的行政調查進度與懲處結果，透明化才能昭公信。

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律師周武榮表示，調查局近年連續兩任局長皆是檢察官，雖具備司法人進駐監督的外觀，但如今接連出大包，顯然內部控管仍有問題。他說，制度上唯一可與調查局制衡的廉政署，卻與調查局系出同門，實應強化廉政署與政風單位招、訓的獨立性，才能發揮調、廉、政風之間相互監督、抓漏的功能。

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