老闆、同事聯手毆打 派遣工斷魂

警方於工程行進行蒐證。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲鄭姓派遣工疑似與32歲林姓工程行老闆有債務糾紛，林男前天酒後竟帶著旗下另2名員工，先是在新北市板橋某公園狠揍鄭男，接著又將鄭男押回工程行，疑似用鈍器重擊鄭男頭部，之後才將奄奄一息的鄭男送醫，經急救仍不治，醫護人員覺得傷勢詭異報警，警方循線帶回林男等3人，訊後依殺人罪嫌送辦。

據調查，林男旗下許姓員工發現鄭姓男子前晚獨自坐在公園內，於是通報林男，林男與另一名員工原本在喝酒，收到消息後，立刻前往會合，林等3人向鄭男興師問罪，一群人吵了起來，林等3人一氣之下圍毆鄭男。

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林等3人之後將鄭男押回位於僑中二街的工程行，在工程行內又是對鄭男一陣拳打腳踢，還疑似持工具重擊鄭男頭部，林男發現似乎下手太重，趕緊在晚間11時許將鄭男送醫，但為時已晚，鄭男經急救，於29日上午仍不治，林男向院方表示，鄭男是跌倒撞到頭，但院方仍覺得有異，因此報警處理。

林男等3人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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