為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老闆、同事聯手毆打 派遣工斷魂

警方於工程行進行蒐證。（記者徐聖倫翻攝）

警方於工程行進行蒐證。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲鄭姓派遣工疑似與32歲林姓工程行老闆有債務糾紛，林男前天酒後竟帶著旗下另2名員工，先是在新北市板橋某公園狠揍鄭男，接著又將鄭男押回工程行，疑似用鈍器重擊鄭男頭部，之後才將奄奄一息的鄭男送醫，經急救仍不治，醫護人員覺得傷勢詭異報警，警方循線帶回林男等3人，訊後依殺人罪嫌送辦。

據調查，林男旗下許姓員工發現鄭姓男子前晚獨自坐在公園內，於是通報林男，林男與另一名員工原本在喝酒，收到消息後，立刻前往會合，林等3人向鄭男興師問罪，一群人吵了起來，林等3人一氣之下圍毆鄭男。

林等3人之後將鄭男押回位於僑中二街的工程行，在工程行內又是對鄭男一陣拳打腳踢，還疑似持工具重擊鄭男頭部，林男發現似乎下手太重，趕緊在晚間11時許將鄭男送醫，但為時已晚，鄭男經急救，於29日上午仍不治，林男向院方表示，鄭男是跌倒撞到頭，但院方仍覺得有異，因此報警處理。

林男等3人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

林男等3人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播