自保之道／面貌遭盜 先提民事假處分禁引用

2019-09-15

〔記者吳政峰／台北報導〕法界人士說，民眾肖像若遭盜用，改作成不堪入目的影片或圖片，可先提起民事假處分，禁止各大社群網站引用，再提起民事求償與刑事告訴。

再提起民事求償與刑事告訴

法界指出，Deepfake「變臉」技術出現後，每個人都可能成為被害人，故一旦受害，比如自己「被成為」色情片的男女主角，當務之急就是要禁止散佈，降低損害，應馬上向法院提出民事假處分，接著，受害人也可提起妨害名譽等刑事告訴，並提起侵害著作財產權與人格權的民事賠償，以及名譽受損的侵權行為損害賠償。

如果假影片的出現還演變成擾亂公共安寧的結果，還會構成違反社會秩序維護法，涉案人可被處拘留3日或3萬元罰鍰。

侵害女藝人著作人格權

AV情色業者使用Deepfake技術，把台籍女藝人的面貌「移植」到情色女演員的臉面上，影片從其網站流出，讓不知情者誤以為本尊下海拍情色片。曾任檢察官的律師翁偉倫指出，業者恐觸犯最重可判2年徒刑的「侵害著作人格權」與「妨害名譽」2罪。

翁偉倫表示，Deepfake技術把A的臉變成B的臉，且擬真效果優異，網友不察，極易被誤導。

從法律面向看，翁偉倫解釋，AV業者擷取女藝人所拍影片，再片段擷取她的頭部影像，轉P在AV女優身上合成出新影片，形同「歪曲、割裂、竄改」侵犯女藝人的著作人格權，致其名譽受損，依我國著作權法第93條規定，最重可處2年徒刑、併科50萬元罰金。

此外，AV業者讓外界誤以為女藝人拍A片，貶損她的名譽與社會地位，也觸犯妨害名譽罪，最重同樣可判2年徒刑；翁解釋，AV業者把影片放在網站上，屬於意圖散布於眾，AV女主角又P上女藝人的面容，為指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，觸犯刑法第310條的誹謗罪。

就算AV公司在片頭寫出「影片是利用人工智能技術創造生成，應只被用於娛樂和教育目的」等免責警語，但這只是AV公司一廂情願之舉，不會影響成罪要件。

翁偉倫提醒，目前實務見解漸傾向認定「AV有著作權」，也就是說，如果AV公司改作的原始影片非自己拍攝，而是盜用他人的AV，還可能再觸犯著作財產權，此罪最重可判3年徒刑。

雖然本案犯罪地在韓國，且所犯之罪不是重罪，台灣不具管轄權，但韓國與我國一樣，同樣有著作權的刑責與妨害名譽罪，受害的我國籍女藝人只要有意願，仍可跨海提告，保障個人權益。

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