「登大人」走味！帶2兒到粉味KTV 台中爸賒帳5千被拒惱羞出拳

警方將傷者送醫。（警方提供）

2024/07/07 18:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓男子今天凌晨帶著19歲、17歲兒子，到西屯區一家有女陪侍KTV唱歌飲酒，想讓兒子見識花花世界「登大人」，未料結束時想賒帳5千元遭拒。他先翻桌後打傷店長及另名勸架客人後落跑，警方獲報追查，今天下午循線將父子3人查緝到案，全案警詢後依妨害秩序移請檢方偵辦。

台中市第六分局凌晨4時21分許，獲報西屯區寧夏路上某KTV有糾紛情事，警方到場時嫌犯已逃離現場，立即組成專案小組，迅速鎖定涉案車輛及特定對象，經查，當時有何姓男子等4名酒客在店內消費，因結帳時買單問題要求賒帳5千元遭拒，造成口角糾紛衍生肢體衝突。

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何男一方除翻桌也打傷KTV 47歲林姓店長，也波及勸架的71歲陳姓常客，警方將兩名傷者送醫，幸無大礙，後續查出涉案44歲何男一方4人，除何家父子3人外，還有另名46歲的陳姓友人，當時係何男帶著分別19歲、17歲的兒子，連同友人陳男一起前往唱歌飲酒，未料衍生事端。

今天下午2時，警方循線將何男等4人查緝到案，除何家大兒子也被酒瓶砸到腦震盪住院，陳男也被證稱未參與動手，因此警詢後僅將何男父子3人依妨害秩序移請台中地檢署嚴辦，另業者、酒客雙方互控傷害部分，也函請台中地檢署偵辦。

第六分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

警方獲報趕往KTV查處。（警方提供）

何男（中間右）被查緝到案。（警方提供）

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