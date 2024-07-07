重機掛「2486」上路很秋條？ 網靠1點秒揪出「假車牌」

一對男女騎重機上路，被網友發現，疑似懸掛假車牌「LAA-2486」。（擷取自爆廢1公社）

2024/07/07 19:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團上分享，在馬路上看到一台重機懸掛「2486」（阿斯芭樂罵人不入流或白癡，為阿薩不魯諧音）的偽造車牌，竟還大搖大擺騎上路，讓網友立刻拍下並說，「7碼車牌不會有4，這是法規所以出事了」，照片曝光，引起不少網友熱議，「還真秋條」、「偽造車牌，但可惜沒有當場被警察攔檢的話，基本上也無可奈何」。

網友近日在臉書社團爆廢1公社發文，只見畫面中，一對男女在路上騎乘大型重機，但車牌似乎有點異常，仔細一看懸掛的車牌居然是「LAA-2486」，且後座女生的衣服寫著「秋條」（囂張）2字，他為了確認沒眼花還上網查詢，但根本查無車籍資料，明顯是偽造車牌，讓原PO大嘆，「7碼以前的車牌才會有4，假車牌真夠秋條」。

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貼文曝光，網友都認為懸掛假車牌非常不妥，「掛假牌要依照無牌照處理才對，車輛沒入銷毀」、「最好有LAA， 多數是LAB 2012年出廠」、「很多1111或是8888的這類假牌，但是這個用4會不會太……」、「我騎同款車型也對此行為感到丟臉」、「還不錯，至少沒有貼別人的牌」、「會這樣做的基本也不是什麼好人，道德淪喪」。

根據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款，使用偽造、變造或矇領之牌照，駕駛人可處3600元以上18000元以下罰鍰，再加上車輛牌號屬特種文書，擅自偽造、變造與懸掛於車輛上行駛，被抓到可處1年以下有期徒刑。

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