3年A班啟示錄／暗黑科技助假新聞流竄

2019-09-15

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內近期播映完畢的日劇「3年A班—從此刻起，大家都是我的人質」，是講述一件由不肖份子受委託製作的Deepfake影片，故意藉以引發網路酸民霸凌攻擊，結果導致受害女高中生精神不堪負荷，跳樓自殺的重大事件。雖是戲劇，卻也真實預告未來假影片可能造成的傷害與後果。

這部去年開播的日劇，由人氣男星菅田將暉飾演高中美術教師，在結業式的前10天突然變身成炸彈客，綁架全班學生，威脅他們在沒找出班上一名女學生自殺的真正理由之前，絕不罷休。

在這10天的歷程，逐漸挖掘出多年前有人威逼女老師封口，不敢出面指控一名同校老師觸法，和威逼一位明星級游泳女選手入學指定大學，先後透過不法Deepfake集團製作偽影片，再利用網路公審霸凌，指責女老師搞師生戀，指控女學生是靠吞食禁藥以獲得游泳成績。

結果，在網民以「影片為證」自我認知下，發動漫天言詞攻擊，致使女老師身心受創，自我封閉，退出教壇，不敢再執教鞭；女學生則百口莫辯，身心俱疲而尋短。

這部戲雖是以戲劇手法，營造出充滿懸疑卻又引人省思的故事，但結局也點出網路世界的冷漠和無知。

這部戲在日本引起極大回響，全劇播完仍持續掀起廣泛的討論，探討「究竟誰才是真正隱藏的殺手？」是不肖老師、Deepfake集團、抑或「網路正義魔人」？這部戲今年在台播出時，有人稱之為比國片更深入的日版「BBS鄉民的正義」。

在這一個充滿「假新聞」的網路世界，Deepfake的出現，對未來人們的衝擊會到什麼地步，值得深思和注意。

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