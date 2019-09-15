當眼見不再為憑...AI換臉恐成惡整新武器

2019-09-15

〔記者劉慶侯／台北報導〕Deepfake「變臉」技術出現，雖是科技的一大進步，但犯罪惡行也恐升級，檢警擔心若被人拿來用於栽贓、製造事端等犯罪行為，就不再只是知名人物被「借臉」的少數人受害，而是全民都可能成為受害人，而且相關犯行偵查的複雜性也跟著升高。

由此看，「有圖有真相」的諺語，將因「深偽科技（變臉、仿真）」的日趨成熟，被大大的顛覆。

偵查複雜性升高 全民都可能受害

檢警表示，以目前「假新聞」層出不窮情況，再加上國內選情十分激烈，如果現今有人運用製作的「深偽」影片惡意抹黑攻訐，比如將一段影片匿名PO網，陷害已婚者偷帶女子進入摩鐵，或陷害公務、執法人員上聲色場所縱情玩樂，又或者流出某人吸毒、從事不法等畫面，往往讓當事人一時之間百口莫辯，或再如何辯解也沒人相信。

因為「有影片、有真相」，等到很久以後真相水落石出，傷害早已造成；更嚴重的情況是，萬一偽影片是從我司法管轄不到的境外領域流出，一旦找不出偽片來源，就難釐清真相，受害人恐萬劫不復。

警方人士認為，隨著Deepfake的開發普及化，未來法律訴訟事件可能會愈來愈多，屆時能否及時查知真偽，還原出真相，或開發出足以快速反制的鑑驗技術，值得正視。

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