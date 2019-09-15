一線女星下海拍A片 AI借臉大賺黑心錢

2019-09-15

〔記者劉慶侯、吳政峰／台北報導〕最近網路上不斷轉傳台灣知名女藝人「下海拍A片」的真槍實彈影片，不少民眾看過影片，驚訝於「好像真的是她！」實則該名加入國外人氣團體的台籍貌美女藝人，是被南韓AV影視業者「借臉」，利用新科技「Deepfake」技術，將她面容「完美地複製」在色情片女演員面部上，因五官、表情等特效太逼真，讓人看不出是「變臉」影片，也使該片成為近來最夯的網路瘋傳「AV鉅片」。

法界人士說，知名藝人臉貌被AV業者拿來當成商品行銷，已侵害女藝人肖像、人格權等，女藝人是名副其實的受害人，若提告，AV業者在刑事、民事方面都有責。

南韓AV業 用Deepfake黑科技搞鬼

所謂的Deepfake，是英文「deep learning」（深度學習）和「fake」（偽造）的混成新詞，專指藉助人工智能抓取特定對象大量的影片、照片，組合而成的人體圖像影像合成；昔日在專業用詞上，被稱為「人類影像合成（Human image synthesis）」技術。

片頭說明是深度偽造 不能免責

南韓AV業者製作的這支影片，7、8月間被放在其專屬網站而流出。影片剛開始仿日本A片播放一段類似FBI警語，警告不要公開播映和盜拷；業者又以英文和韓文打出一段「自圓其說式解釋文」，指這支影片被稱為「深度偽造」，是利用人工智能技術創造生成，只被用於娛樂和教育目的上，以及不應被未成年者觀賞等，意圖規避法律責任。

影片有3段，每一段約4分鐘，封面全裸女郎不知名，但影片裡的女主角赫然激似台籍女藝人，一般觀眾幾乎完全看不出是經過「變臉」的特效片，多會認為真的是本尊，或至少認為AV業者太神通廣大，能找到和該名貌美明星長相如此相似的女子演出；只有對人類影像合成技術熟悉的人，才嗅出了「真相」。

以為是真人 網路瘋傳「AV鉅片」

據熟悉AV業界的人士說，這個南韓AV色情網站近年來利用最新Deepfake技術，大量合成偽製各個南韓當紅女影歌星，成為AV片女主角，南韓女星IU也是受害者之一。

至於該名台籍女藝人，因知名度高、人氣旺，大量蒐集她的影像、照片非常容易。業者在「材料豐富」前提下，使用Deepfake技術輕易生成栩栩如生的女藝人動作影像，再被用來做為牟利工具。

由於Deepfake的技術被濫用，近來開始引發外界注意，但目前尚不清楚南韓檢警有無接到受害人報案或主動分案偵查。

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