Deepfake換臉 假到有夠真／歐巴馬被黑辱罵川普

2019-09-15

〔記者劉慶侯／台北報導〕Deepfake這種深層學習技術的原創概念，是2014年由Google Brain的研究員Ian Goodfellow發明。他利用演算法從現有數據中產生更多新數據，例如利用數以千幅特定對象的照片合成出不重複、新的照片，可用於製造更逼真的換臉、像傀儡般的同步動作、偽造聲帶、唇形同步等。

不過，偽造面部表情和將其渲染至目標影片的技術2016年才出現，這項技術更進一步在當時的2D視頻畫面中偽造出面部表情。

Deepfake技術開始被外界注意，應推至2017年12月，有網民在一個人氣論壇上發布偽造的色情影片，把「神力女超人（Wonder Woman）」的女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）的樣貌，「換」到色情片女演員身上，幾可亂真；其他受害

知名女星還有史嘉蕾．強森（Scarlett Johansson）、泰勒．絲薇芙特（Taylor Swift）、艾瑪．華森（Emma Watson）、娜塔莉．波曼（Natalie Portman）等。

隨後，越來越多人利用這項技術，把名人臉孔轉接到A片上面，如美國前總統歐巴馬和他的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）、美國現任總統的女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、凱特王子妃（Kate Middleton）等人，他們的面孔都被人「變臉」到情色女演員的臉面上。

近年deepfake技術更進階，出現「影片換臉」AI技術，能分析目標對象各個角度的大量照片後，再透過演算法製造出目標對象的各種表情，藉此和影片中某個角色的面部表情完全契合，影像合成後，如同目標對象真的參與演出。

去年美國出現一段影片，是前總統歐巴馬辱罵現任總統川普「是個笨蛋」的公開挑釁影片，就是被此類技術偽製做成的假新聞。

自此，Deepfake代表利用人工智能自動生成、幾可亂真，或是立意用心不良的偽造影片。

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