中尉女軍官供帳戶洗百萬 合議庭：判緩刑不適當

徐姓中尉供帳戶給詐團，導致被害人損百萬，合議庭認為徐女未彌補多數被害人，宣告緩刑不適當，裁定撤銷緩刑，改判4月徒刑。（記者王捷攝）

徐姓女中尉提供帳戶給詐團洗錢，導致4位被害人損失逾百萬元，在台南地方法院簡易庭時，徐女自稱被害人獲判緩刑，但合議庭認為，徐女未獲得全部人原諒，判緩刑不適當，改為4個月徒刑、罰金6萬元。

2024年底，當時身為職業軍人的徐女，在抖音認識一位「二寶媽」女網友，網友誘徐女兼職，她隨即將個人的兆豐銀行網銀帳號密碼，以及MAICOIN、MAX等虛擬貨幣帳戶資料交給對方使用。隨後詐團成員以投資名義行騙，有4名被害人信以為真，分別匯入25萬元、15萬元、63萬元及11萬9000元到徐女帳戶，款項隨即遭領一空。

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台南地院簡易庭認為，徐女在審理中坦承犯行，並與其中一位被害人調解，承諾分期賠償7萬元。法官當時考量徐女沒前科且已繳回7000元犯罪所得，判處有期徒刑4月、併科罰金8萬元，緩刑2年。

台南地檢署檢察官不服上訴，認為徐女未與其餘3名被害人達成和解，損害賠償範圍極其有限，給緩刑不恰當。

合議庭審理後撤銷緩刑，除了徐女在偵查初期否認犯案，3名被害人合計近百萬元的損失沒有獲得補償，若在損害未償的情況下判緩刑不適當。且徐女身為受過高等教育、具備軍官身分，應比一般人更有法律常識，所以改判有期徒刑4月，併科罰金則微幅調降為6萬元。

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