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    白色結晶物?鳳山火車站租借Ubike 女子驚見車籃有疑似毒品警查緝中

    2026/04/18 16:08 記者陳文嬋／高雄報導
    張女於鳳山火車站對面租借Ubike，驚見車籃放置疑似毒品。（民眾提供）

    張女於鳳山火車站對面租借Ubike，驚見車籃放置疑似毒品。（民眾提供）

    網路社群今天流傳一段影片，張姓女子於鳳山火車站對面租借Ubike，赫見車籃放置一包白色結晶物疑似毒品，引發熱議，警方據報，將通知張女說明，並連繫Ubike客服協助清查租借人，以釐清案情。

    張姓女子前天下午4時許，於鳳山火車站對面租借Ubike，赫見車輛前方置物籃內，有不明白色結晶物，在心生疑慮下，改租其他車輛，還拍下白色結晶物照片，並在網路po文，引發網友熱議。

    警方獲悉派員前往現場處理，依據照片白色結晶物疑似安非他命毒品，影片所示單車編號及租借器材編號，逐一尋找卻未發現該車，周邊草地也未尋獲可疑物品。

    警方調閱監視器影像，追查該車使用情形，但部分畫面因角度關係形成死角，尚未能確認實際租借人身分。

    警方將通知張女到所說明，以釐清案情；警方也同步聯繫Ubike客服，協助清查租借人，目前尚未接獲相關遺失物或可疑物通報。

    鳳山警分局表示，後續將持續調閱相關監視影像及租借紀錄，積極追查該可疑物來源及相關人員身分，以釐清是否涉及不法情事。並呼籲民眾如於公共設施或交通工具發現可疑物品，切勿隨意觸碰，應立即通報警方到場處理，共同維護公共安全。

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