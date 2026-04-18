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    澳門「威尼斯人」賭場跨海追4千萬賭債！抓包過戶房產她「1招」保住內湖豪宅

    2026/04/18 16:19 記者劉詠韻／台北報導
    澳門威尼斯人娛樂場度假村賭場入口。（彭博資料照）

    澳門威尼斯人娛樂場度假村賭場入口。（彭博資料照）

    澳門知名賭場「威尼斯人」向我國法院提起訴訟，控告余姓男子積欠逾千萬港幣債務，卻將位於台北市內湖區的豪宅「無償贈與」謝姓妻子，質疑其藉此脫產，要求法院撤銷該項轉移登記。不過，士林地方法院審理後認為，該房產實質上是由謝女出資並借名登記在丈夫名下，並非余男財產，因此判決威尼斯人敗訴，全案可再上訴。

    判決指出，余男於2023年6月至2024年1月間，多次向威尼斯人澳門公司申請調高信用額度，共借入1050萬港幣（約台幣4300萬元）的娛樂籌碼，事後卻僅償還180萬港幣，尚欠870萬港幣及18%年息。

    威尼斯人公司主張，余男在2024年7月將名下位於台北市內湖區的房地以夫妻贈與為由，轉移登記給妻子謝女。隨後，威尼斯人聲請強制執行時，發現余男名下已無資產，認為此舉屬詐害債權行為，依法請求台灣法院撤銷該贈與並回復登記。

    謝女辯稱，此筆房產並非余男所有，房屋自預售階段起即由她本人洽談、簽約，並支付高達1225萬元的自備款，之所以登記在丈夫名下，僅因當時銀行放款成數考量，才採納建商建議借名登記。

    謝女並提出雙方於2019年簽署的婚前約定，內容明確記載：「因貸款需求，我們分別持有兩戶方式貸款……未來房子所有權仍歸屬謝XX，這一點我們雙方都同意。」此外，建商財務長也出庭證稱，當年謝女確實帶著大筆現金點鈔付費，且該房屋為兩戶打通的特殊格局，契約文件皆由謝女處理。

    士林地院審理認為，雖然房產形式上曾登記在余男名下，但根據婚前契約、付款金流及證人證詞，足以認定謝女才是系爭房產的真正所有權人。既然該房產屬於「借名登記」，其性質上本就不屬於余男的自有財產，亦非余男對外債務的「總擔保」。余男將房產轉回給妻子，僅是履行返還義務，並未實質減少其應有的資力、不構成詐害債權，因此判決威尼斯人公司敗訴，全案可再上訴。

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