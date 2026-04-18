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    首頁 > 社會

    白沙屯媽祖進香也被盯上 警揭「結緣」詐騙手法

    2026/04/18 16:23 記者彭健禮／苗栗報導
    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖北港進香，不少民眾商家會發放結緣品，但苗栗縣通霄警分局發現，竟有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿點擊來路不明之網路連結，以免受騙。

    白沙屯媽祖今年南下北港朝天宮進香，計有逾46萬人報名跟隨，現已於回宮路上。然通霄警分局執行網路巡邏發現，竟有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙。

    經警分局了解，該詐騙手法是近期常見的「假冒賣貨便 / 交貨便惡意連結」，如果點擊詐騙集團提供的連結後，假冒的7-11賣貨便客服人員會聲稱，你的賣場「尚未進行金流認證」，需要你依照他們的指令完成操作。而在過程中，會用話術說服你需要「輸入銀行帳戶、密碼及 OTP 驗證資訊等」，如需要小額的「綁定費」、「開通費」、「驗證費用」，當你輸入完後，便會發現你帳戶的錢就被轉走。

    通霄警分局長蘇立琮表示，網路科技發達，一不小心就會掉入陷阱，提醒民眾不管對方用任何理由，一定不要點及來路不明網站，應詳加查證，以免被詐騙，並儘速向警方報案，切勿依其指示匯款如有疑慮，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一份求證、少一分損失。

    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

    通霄警分局執行網路巡邏發現有詐騙集團假「結緣」名義，發送高價手機為誘餌藉機詐騙，提醒民眾勿上當。（圖由警方提供）

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