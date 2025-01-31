為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    越南移工稱不滿欠薪縱火 卻說不出雇主姓名

    新北市汐止區光復街一處民宅年初二深夜發生火警，新北市汐止警分局社后派出所警員於火災撲滅3小時後，循線逮到縱火的越南籍黎姓移工，扣得他用來縱火的瓦斯噴燈。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區光復街一處民宅年初二深夜發生火警，新北市汐止警分局社后派出所警員於火災撲滅3小時後，循線逮到縱火的越南籍黎姓移工，扣得他用來縱火的瓦斯噴燈。（記者林嘉東翻攝）

    2025/01/31 14:52

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區光復街一處民宅年初二深夜發生火警，火勢迅速被消防員控制，無人傷亡，不過，新北市汐止警分局社后派出所警員在火災後查出，該起火警是一起人為縱火案，於火災撲滅3小時後，循線逮到縱火的越南籍黎姓移工，並扣得他用來縱火的瓦斯噴燈；警訊後，將他依公共危險罪嫌送辦。

    警方調查，48歲的越南籍黎姓移工落網後供稱，他來台從事板模工作，因不滿雇主積欠他1個月6萬餘元薪資，跑到雇主之前住過的光復街民宅，以瓦斯噴燈縱火洩憤，不過，黎男說不出雇主真實姓名，也無雇主相關照片，加上遭縱火的地點房東也不認識黎男，向房東租屋的王姓男子更不認識黎男，警方將再釐清黎男縱火原因。

    新北市消防局昨晚近11時許獲報，汐止區光復街一處民宅一樓發生火警，立即出動消防隊員趕往滅火，新北市汐止警分局社后派出所警員也緊急出勤疏導火場周邊車流，消防隊員到場後，立即佈放水線控制火勢，燃燒面積約40平方公尺，無人傷亡，承租遭火祝融房舍的王姓男子，當晚則由里長協助安置。

    火災後，社后派出所警員調閱沿線監視器畫面，發現一名男子迅速逃離火場，縱火嫌疑重大，遂於火災撲滅3小時後循線逮到黎嫌，並由王男指認黎男就是縱火案犯嫌，當場查扣黎男縱火用的瓦斯噴燈；警訊後，將黎男送移民署新北市專勤隊收容，並將黎男依涉犯公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播