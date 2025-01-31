越南移工稱不滿欠薪縱火 卻說不出雇主姓名

新北市汐止區光復街一處民宅年初二深夜發生火警，新北市汐止警分局社后派出所警員於火災撲滅3小時後，循線逮到縱火的越南籍黎姓移工，扣得他用來縱火的瓦斯噴燈。（記者林嘉東翻攝）

2025/01/31 14:52

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區光復街一處民宅年初二深夜發生火警，火勢迅速被消防員控制，無人傷亡，不過，新北市汐止警分局社后派出所警員在火災後查出，該起火警是一起人為縱火案，於火災撲滅3小時後，循線逮到縱火的越南籍黎姓移工，並扣得他用來縱火的瓦斯噴燈；警訊後，將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，48歲的越南籍黎姓移工落網後供稱，他來台從事板模工作，因不滿雇主積欠他1個月6萬餘元薪資，跑到雇主之前住過的光復街民宅，以瓦斯噴燈縱火洩憤，不過，黎男說不出雇主真實姓名，也無雇主相關照片，加上遭縱火的地點房東也不認識黎男，向房東租屋的王姓男子更不認識黎男，警方將再釐清黎男縱火原因。

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新北市消防局昨晚近11時許獲報，汐止區光復街一處民宅一樓發生火警，立即出動消防隊員趕往滅火，新北市汐止警分局社后派出所警員也緊急出勤疏導火場周邊車流，消防隊員到場後，立即佈放水線控制火勢，燃燒面積約40平方公尺，無人傷亡，承租遭火祝融房舍的王姓男子，當晚則由里長協助安置。

火災後，社后派出所警員調閱沿線監視器畫面，發現一名男子迅速逃離火場，縱火嫌疑重大，遂於火災撲滅3小時後循線逮到黎嫌，並由王男指認黎男就是縱火案犯嫌，當場查扣黎男縱火用的瓦斯噴燈；警訊後，將黎男送移民署新北市專勤隊收容，並將黎男依涉犯公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

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