偵辦王大陸遭「閃兵集團」詐騙案 北市刑大官警一連串失誤遭重懲

偵辦藝人王大陸遭「閃兵集團」詐騙案的台北市刑警大隊代理偵三隊長劉居榮，意外捲入「洩密」事件的案外案。（資料照）

2025/03/07 10:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕偵辦藝人王大陸遭「閃兵集團」詐騙案的台北市刑警大隊代理偵三隊長劉居榮，意外捲入「洩密」事件的案外案，案情似乎愈演愈烈。但根據檢警初步調查，劉確實應是「誤傳」指認資料給游翔閔，否則當時在場的王大陸、游翔閔，大可直接抄寫劉員手中資料，而不用以Line的方式傳遞給游，徒留罪證。

至於接手承辦這宗詐騙案的邱姓分隊長、林姓小隊長，也更是全案中的「案外案」，兩人在根據王大陸提供的犯嫌資料時，「便宜行事兼偷懶」，未依規定填報警政署網路搜索平台上的明確案由，逕自承用先前他案資料，直接查察搜索過濾可疑人，才因此被檢方認為有作業疏失，所以由證人改列被告，並交保候傳。

請繼續往下閱讀...

首先，根據警方調查報告，王大陸涉嫌唆富二代友人游翔閔毆打Uber司機一案，是發生於2024年4月間；而王大陸發現自己遭「閃兵集團」陳姓主嫌詐騙案，是2025年元月間，於是在2025年2月13日向北市刑大偵三隊報案。

警方調查指出，兩案發時間隔逾10個月。其中，Uber司機行蹤遭洩密，被四海幫鎖定藉機毆打，兩案互不相干，且無明顯直接關係，涉嫌毆人者與司機身份，均無在北市刑大搜索調查資料中。

再者，王大陸、游翔閔在刑大報案過程中，有提供身分不明確的犯罪嫌疑人資料，警方需先利用警政署「智慧決策分析系統」，根據犯嫌各項特癥與條件，進行大數據分析比對，列舉出可能的符合對象。

根據警政署作業規定，此時，負賣操作系統的警方人員，必需依規定在網上填報偵辦案由、員警職級、個人身份字號，以供警方系統存證及登錄識別，用意即在於防範員警隨意調閱民眾人身資料，防制洩密事件發生。

原本就在查察他案的邱姓分隊長與林姓小隊長接收隊長指令後，為「便宜行事」，索幸直接承前案登錄資料，逕作大數據分析比對，再將資料交由隊長劉居榮，由劉提供給王大陸作初步比對，最終鎖定2025年1月因毒品通緝，已在監服刑的陳姓主嫌。

由於警方在內部傳送文書資料、指令、圖檔，都是利用Line的方式傳遞，在王大陸指認確定後，劉員需依規定製作書面紙本資料，再供王大陸作最後的指認，因此，他在傳送資料給林姓小隊長要求作圖資時，誤接游翔閔的人頭Line，待他發現時訊息已無法回收。

警方內部調查認為，劉員若有意洩露人身資料給游翔閔，大可在對方在刑大時直接給游抄寫，不必干冒著被查獲的風險。且劉員在提供自己手機上的Line供督察政風人員檢視時，也未刪除任何對話。

調查人員表示，劉員的「誤傳」動作，確實有明顯的行政疏失，甚至刑事疏失，因此新北地檢署檢察官給予嚴厲的究責，認為劉居榮涉嫌刑法第132條洩密、刑法第213條公文書登載不實及違反個人資料保護第41條等罪嫌，諭知交保20萬元。

至於原本以證人身分前來新北檢應訊的邱姓、林姓警員，因便宜行事未依作業規定，檢察官則認為2人涉刑法第213條公文書登載不實罪嫌，各諭知5萬、10萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法