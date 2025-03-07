今明北台濕冷防11度低溫 下週先回暖再轉濕 兩波鋒面接力來襲

氣象專家指出，「春寒料峭」，今晚、明晨北台部分平地低溫仍在11度左右，今日中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，明日白天起冷空氣微幅減弱，但北台灣仍濕冷。（資料照）

2025/03/07 08:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，今日各地天氣偏冷，氣象專家指出，「春寒料峭」，今晚、明晨北台部分平地低溫仍在11度左右，今日中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，明日白天起冷空氣微幅減弱，但北台灣仍濕冷。不過下週日白天起至下週三暖氣團逐日增強，高溫將再回升至30度以上。但下週四又有鋒面掠過北部近海，下週六另一鋒面接近，大氣趨不穩定。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日水氣通過、中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，南部影響較小。由於受「大陸冷氣團」影響，中部以北濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態。今晚、明晨北台灣少部分平地的最低氣溫、仍在11度左右，「春寒料峭」、應注意保暖。吳德榮表示，明日白天起冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率；北台灣仍濕冷、應持續注意保暖。

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至於下週日白天起至下週三、暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；下週日氣溫漸升，下週一至週三、高溫再回升至30度以上。

吳德榮提到，下週四鋒面掠過北部近海，大氣趨不穩定，下週五暖氣團又增強；下週六另一鋒面接近，大氣趨不穩定，下下週日鋒面通過，並有冷空氣南侵。

針對「這波過後，還會冷嗎？」台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據過去20年的氣候統計資料顯示，在3月份竟然有7年還有寒流發生的紀錄，佔統計總數的35%的機率。

「林老師氣象站」指出，根據今晨歐洲模式最新模擬結果顯示，本月中旬（15日至17日前後），還會有新一波強冷空氣會南下影響臺灣，強度估計在強烈大陸冷氣團至寒流等級之間，比目前影響我們的這一波還要強。因此冬厚衣還需要再等等才能收。

「林老師氣象站」發文指出，根據過去20年的氣候統計資料顯示，在3月份竟然有7年還有寒流發生的紀錄，佔統計總數的35%的機率。（圖擷自臉書）

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