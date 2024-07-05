5旬男搶搭「穿皮衣AI大老」投資風 想開美股帳戶險被騙30萬

徐男（中）欲匯款30萬元開啟美股帳戶，警方及合庫行員趕緊阻詐。（讀者提供）

2024/07/05 16:18

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區50多歲徐男見AI科技大老旋風來台，誤信科技飆股看漲，貪圖低手續費誤入Line投資詐群，前往合庫太平分行騙稱「房屋裝修工程款項」，欲匯款30萬元開啟美股帳戶，行員見匯款帳號不明、通報警方阻詐。

「你沒看過穿皮衣的AI大老嗎？」太平警分局表示，徐男於3日下午1點許前往合庫太平分行，騙行員稱房屋裝修欲匯款30萬元，行員詢問還遭訓斥沒看過「穿皮衣的大老旋風訪台新聞」，要求開啟美股帳戶由機構代操美股，行員見帳號可疑報警。

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太平派出所巡佐林永盛、警員洪存億趕往阻詐，徐男告訴警方，常投資股票，在網路群組發現美股手續費低，AI類股後勢看漲，拿閒置資金開戶，對方「美股投資經理」特別叮嚀不要說投資，要說是室內裝潢工程款項，否則銀行不給匯款。

警方拿出詐團騙術案例，指稱多人投資被害，徐男堅稱是股票老手，不會看錯這波漲勢，直到警方接手電話，對方立即掛斷消失，群組成員迅速撤離，徐男才猛然驚醒、感謝警方守住老本。

太平警分局表示，近期有不少AI詐群企圖讓民眾心動上鉤，被害人要出金領回獲利，卻發現怎麼樣都領不出來，群組早已人去樓空，呼籲民眾勿貪圖暴利，網友要求匯款一定要查證避免上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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