投資節能鍋爐發大財？夫妻「龐氏騙局」吸金41億 買豪宅4戶、跑車3輛

吳姓夫妻用來違法吸金行騙的節能鍋爐型錄。（中打提供）

2024/07/05 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓夫妻搶搭節能減炭趨勢，以投資節能鍋爐工程及鍋爐油料一本萬利，以及每月獲利3至4％等騙詞，從2016年起向民眾非法吸取41億元，被害的130多名投資人血本無歸，這對夫妻卻購買1億2000餘萬元豪宅4戶，1200萬保時捷911跑車2輛（已變賣）、訂購價值1900萬元法拉利296 GTB跑車1輛，過著揮霍生活，台中地檢署今天將這對夫妻與中間人共4人，提起詐欺與違反銀行法公訴，聲明沒收41億餘元犯罪所得。

台中地檢署起訴指控，吳姓夫妻（各54歲與52歲）沒有實際經營節能鍋爐工程與鍋爐油料業務，卻以自己從事這門生意獲利豐厚，需投入資金擴展業務，向民眾詐騙吸收資金，中檢於今年5月接獲被害投資人報案，指派檢察官黃裕峯、吳昇峰指揮警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心（偵查第六大隊第六隊）、調查局等單位，上月搜索並聲請查扣告吳姓夫妻名下豪宅房地產4筆，金融帳戶4筆，台中地方法院准予查扣，查扣的犯罪所得1億9631萬餘元。

請繼續往下閱讀...

中檢指出，這對夫妻從2016年6月起，誆稱經營環保鍋爐與油料獲利豐厚，需投入資金擴展業務，為了取信投資人，他們還安排參觀高檔飯店、調油廠、或到工廠考察鍋爐燃油業務等行程，再夥同兩名共犯，扮演向民眾吸金的中間人，以每月可獲得3至4％紅利（年息36至48%）的高利息為誘餌，吸引投資人吸金逾41億元。

台中地檢署上月搜索後，聲請羈押吳姓夫妻獲准，今天依詐欺與違反銀行法的加重違法經營銀行業務公訴，起訴這對夫妻與2名中間人共犯，共計4人。

中打則指出，這是典型的老鼠會，或稱龐氏騙局，吳姓夫妻能詐財吸金長達8年，主因是兩人都有出金，亦即給付本息，但等到後面加入的被害人（投資人），繳的錢不夠支付前面被害人的本息，這個騙局就破了。

至於查扣的財產，中打指出，共有吳姓夫妻斥資1億2000餘萬元，在台中市單元二重劃區知名建商的豪宅4戶（一整層），市價1200萬保時捷911跑車2輛（已經變賣），另有已經支付數百萬元訂金，但尚未取車的市價1900萬元Ferrar（法拉利）296 GTB跑車1輛，顯示這對夫妻生活之揮霍。

中檢聲押吸金逾41億元，過著奢華生活的吳男（含妻子）獲准。（中打提供）

檢警查扣的企劃書，以及各項吸金行騙的證物。（中打提供）

吳姓夫妻用投資節能鍋爐等話語術行騙吸金。（中打提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法