竹市中正台夜市 占國土收管理費／國產署提告 判還3438萬

新竹「中正台觀光夜市」遭財政部國有財產署中區 分署指控，管理人新竹市攤販協會長期占用國有土 地。 （記者蔡彰盛攝）

2024/07/08 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹人共同的記憶「中正台觀光夜市」遭財政部國有財產署中區分署指控，管理人新竹市攤販協會長期占用國有土地向攤商收取管理費，面積達一六八三平方公尺，從二○一七年迄今不當得利高達三四三八萬元，新竹地院審理後認定確屬無權占有，判協會需如數償還。

國有財產署中區分署主張，所管理的新竹市國有土地遭新竹市攤販協會無權占用，面積合計三千平方公尺，作為竹市中正台觀光夜市通行空間及營業區使用，且協會還收取管理費，並為房屋納稅義務人，足認協會無權占用土地事實明確。

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中區分署請求協會返還二○一七年七月至今年四月期間相當於租金之不當得利，共計六千多萬元。

新竹市攤販協會表示，依據新竹縣政府函文，協會係於一九七二年間遭當時新竹縣政府安置而占用該土地，與新竹縣政府間成立使用借貸關係，被指占用的通道、水泥地屬開放空間，均屬供公眾使用性質，協會無占有事實，非協會或攤商所設置，早於遭安置時即已存在。

法官︰該土地所有權人為國家

法官調查，該土地所有權人為國家，國有財產署為管理者，並早於一九五七年間即登記接管，此外，協會並未提出其他舉證，以證明其占用土地係具正當權源，係屬無權占有。

國有財產署於提起訴訟後，已自行將夜市範圍內之中正台、廟、廁所、停車空地等面積扣除不計，依此，協會占用土地範圍面積合計為一六八三平方公尺。

經法官計算，協會無權占用國有土地從二○一七年七月至今年四月期間相當於租金之不當得利，共計三四三八萬元。

協會︰未召開理監事會議 暫不回應

記者昨天前往中正台夜市，希望得知協會對判決的看法，幹部表示，才剛收到判決書，還沒有召開理監事會議，暫時不對本案表示意見。

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