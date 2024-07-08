台東參加陳抗 人不在台中》 涉詐領出席費和平區代表吳天祐遭起訴

台中市和平區民代表吳天祐去年到台東參加陳抗，卻簽名詐領出席、交通及膳食費2450元，遭台中地檢署檢察官依貪汙罪嫌起訴。（擷取自和平區民代表會網站）

2024/07/08 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中市和平區民代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，未出席和平區代表定期會考察，卻在簽到表上簽名，詐領二四五○元公款，代表會人員因新竹縣有類似詐領新聞，當時已用口頭、警語等三道關卡提醒吳，但他仍執意簽名；台中地檢署認為吳濫用代表地位，貪圖小利，依貪污等罪嫌起訴。

檢方調查，和平區民代表會去年五月廿五日、廿六日安排區政考察，有出席才能領出席、交通及膳食費。檢警發現，吳天祐當時應邀參加在台東縣議會前的「還我原墾民土地房舍生活空間」陳情抗議活動，廿五日下午就搭火車前往台東，廿六日當天參加該陳抗活動，直到當晚六點多才離開台東，兩天都未出席區政考察行程。

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檢警發現，吳男廿九日出席定期會簽到時，發現簽到桌上有廿五日、廿六日的簽到表，雖上面特別註記「本日沒有在和平區內考察的代表，請不要簽到，以免觸法」，一旁還有相同的警語立牌，但他還是在簽到表上簽名，廿六日因媒體報導他出席台東的陳抗，代表會確認他未出席考察而未核發，但吳還是領了一天二四五○元公款。

檢認定濫用地位 貪圖小利

吳男在調查時坦承，這兩天並不在和平區，但否認詐領及有看到相關警語，檢方依事證，認定吳男濫用代表地位，貪圖小利詐領二四五○元公款，依貪污罪嫌起訴他。

吳天祐則喊冤，強調是去台東區政考察，了解當地原住民保留地的處理情形，並非貪污。

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