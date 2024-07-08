利用被害人不熟殯葬商品市場行騙／律師︰查證、實地走訪 3招防詐

陳姓男子夥同王姓男子 ，被控假冒不存在的種 福田公司詐騙李姓男子 ，法院查出，種福田不 過是龍巖福田陵園的墓 地商品，將陳、王依共 同詐欺罪判處一年徒刑 。 （記者林嘉東攝）

2024/07/08 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙集團看準被害人擁有大面積墓地所有權持分，想出售套利心態，謊稱不存在的「種福田公司」有販售塔位，再佯稱有買家願意出錢投資，一步步誘使被害人上當受騙，凸顯詐團利用被害人不熟悉市場殯葬商品交易現況，與資訊不對等訊息進行詐騙，投資者或擁有墓地所有權人，千萬要提高警覺，不可不慎。

查證推銷人、殯葬公司、商品真實性

台灣近期常有投資人投資墓地或自用購入墓園、塔位時，被騙到血本無歸，律師華奕超提醒民眾三大應注意事項，才能保障自身權益。

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華奕超表示，首先，要知道向你推銷者，是哪一家殯葬公司？這間公司存不存在？推銷人與殯葬公司的關係是什麼？以及是否有權推銷殯葬商品？

勿口頭承諾 簽約要到公司簽約

其次，查證殯葬商品到底存不存在？查證是不是真的有塔位或靈骨塔存在、又位於何處？ 實際走訪看個究竟；一旦決定投資，也不要口頭承諾，雙方要簽立契約，簽約時建議到公司簽約，才能保障自身的權益。

華奕超也提醒，當前殯葬商品交易型態，有含土地與不含土地兩種型態，有的公司只賣地上墓園、塔位（市面上這種交易型態較多）；有的則像本案合併賣土地所有權與墓園、塔位使用權，投資前一定要搞清楚，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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