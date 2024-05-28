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毒販用安毒換20份偽造連署書 判6年6月還賠上百萬

詹姓毒販用毒品換偽造總統連署書遭拆穿，被彰化地院判刑。（資料照）

詹姓毒販用毒品換偽造總統連署書遭拆穿，被彰化地院判刑。（資料照）

2024/05/28 22:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣詹姓男子無償提供5.5公克的安非他命，以換得20份偽造的郭台銘參選總統連署書，還被查出持有槍械跟販毒。彰化地院以詹男違反個資法、毒品危害防治條例等罪，合併執行6年6月，另犯連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，判罰金105萬元，詹男不僅入獄還要賠上百萬罰款。

判決書指出，詹男（33歲）與柯女及綽號十三妹女子，為替郭台銘和賴佩霞連署參選總統、副總統，共謀以違法蒐集個資方式，偽造連署書，詹男得知柯女吸食安非他命成癮，為表達感謝協助偽造連署書，於2023年10月12日，2次提供各價值3000元的安非他命1包（毛重1.75公克）給柯女。

隔日，詹男找到患有毒癮的沈男跟黃男，提出賄絡安非他命，期約交換簽署連署書，兩人簽署後，詹男各交付安非他命1包（毛重1.75公克）給沈、黃兩人。最後詹男再將以上連署書交付給十三妹。

詹男與柯女偽製連署書被拆穿，陸續遭檢警逮捕，檢方追查發現，詹男在拿取沈、黃兩人連署書後，又再對兩人販賣安非他命，以每1公克2000元價格兜售，同時警方為也查出，詹男非法持有轉輪霰彈槍1支、具殺傷力霰彈槍子彈5顆、毒品咖啡包等違禁品。

法官審理，詹男坦承犯行，審酌詹男曾因違反槍砲彈藥刀械管制條例被判刑，卻在假釋期間再犯法，且變本加厲，犯違反個資、轉讓禁藥、販賣第二級毒品等共6罪，分處徒刑7月至5年1月，合併執行6年6月，另犯對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，處以徒刑1年1月，併科罰金105萬元，罰金如易服勞役，以3000元折算一日。褫奪公權1年。

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