藥頭頻換租處接熟客太髒亂房東受不了 「洗香香」未料中警上門

警方到賴男租住處查緝，當場人贓俱獲。（警方提供）

2024/05/26 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓工人為牟取暴利兼賣毒品，為防止查緝更是頻頻更換租處，只接熟客在租屋處交易，卻因退租時留下一堆垃圾異味飄竄讓房東受不了，向早已鎖定他的警方反映，警方鍥而不捨跟蒐終掌握其落腳處上門時，正在浴室洗澡賴男原以為是熟客前來，未料卻是警察，當場認栽。

台中市刑大偵三隊今天說明案情指出，該隊去年底偵辦毒品案向上溯源，依據相關情資分析查證，鎖定39歲賴姓藥頭涉嫌販賣及轉讓毒品，檢具相關事證報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，偵搜期間發現，賴男平時工地工作，作息正常，不會拋頭露面，也不委由販毒小蜜蜂與下游交易，與藥腳直接約在自己租屋處，規避查緝。

請繼續往下閱讀...

且賴男經常變換租屋地點，光半年內就多次換屋，讓警方一度以為是偵蒐行動曝光，經查訪有多名房東反應，賴男搬離後房間凌亂、堆積垃圾，且常有奇怪的「異味」飄竄，需特別清理才能再居住使用，懷疑賴從事毒品交易且提供租屋處做為吸毒處所，警方據此掌握賴男販毒習性，進一步鎖定其位在南屯區最新租住套房。

警方今年2月間收網，當天上門時原打算使用器材破門，未料轉動門把時赫然發現門沒鎖，研判應是等待熟識藥腳前來交易，開門進入時卻不見賴男，原來賴男正在浴室洗澡中，他見警方上門也心裡有數坦認犯行，警方查扣安非他命毒品、大量毒品殘渣袋及吸食器，毒品市價約1.5萬元。

經警方帶回訊問後，全案依毒品危害防治條例移送檢方偵辦，台中地院裁定羈押，近日檢方也以毒品罪起訴賴；台中市刑大提醒民眾，如發現社區進出人員陌生頻繁，或居住者行為異常且居住處附近常出現不明異味，如化學品或燃燒植物的氣味，都是毒品人口活動徵兆，請立即撥打110通報，警方定嚴加查緝，維護市民安居生活。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣安毒及吸食器等證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法