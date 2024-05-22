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車手集團黑吃黑20多萬贓款 高雄警佈線攻堅逮7人送辦

警搗破詐騙車手集團，逮7人依法送辦。（讀者提供）

警搗破詐騙車手集團，逮7人依法送辦。（讀者提供）

2024/05/22 13:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山警方破獲以蔡姓男子為首的車手集團，為私吞當天詐騙贓款20多萬元，竟自導自演黑吃黑，由車手持友人卡片到鳳山區ATM領錢，再由監控手報警，把警方當成工具人，拍下警方盤查過程，誆騙集團卡片被警查扣，黑吃黑詐騙贓款，反被警方識破伎倆，出動霹靂小組持槍破門攻堅，搗破集團據點逮7人，警訊後將7人依詐欺、毒品等罪嫌送辦，蔡姓主嫌被高雄地方法院裁定收押。

鳳山警分局今天宣布破獲詐騙車手集團，新甲所4月20日接獲民眾報案，發現1名可疑男子於鳳山區大明、新強路口ATM提領現金，警方據報到場盤查為張姓少年，又發現王姓少年在外監控，警方清查2人手機，發現王男竟是報案人，2人同屬詐騙車手集團，疑為私吞詐騙贓款黑吃黑，經查提領卡片未警示，讓2人先行離去，放長線釣大魚。

鳳山警方成立專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，積極向上溯源追緝，警方調閱監視器畫面以車追人，鎖定詐騙車手集團以新富路1棟出租民宅為據點，警方15日見時機成熟，由霹靂小組持槍破門攻堅，搗破詐騙車手集團據點。

屋內4人拉K見警驚慌逃竄，其中3人躲進房間，被警方甕中捉鱉，李姓車手為詐欺、毒品等「4條通」通緝犯，衝上3樓想要跳窗，見警腿軟跌落屋內，警方喝令4人當場趴下，現場起獲K盤，內有K他命殘渣，4人坦承一起拉K，警方將4人帶回警局偵辦。

警方循線逮獲蔡男、張姓少年、王姓少年等3人，查出蔡男（25歲）為無業車手頭，指揮李姓通緝犯（30歲）等多名車手於ATM提領贓款，由蔡男負責收取詐騙贓款，再向上游集團繳交，欲黑吃黑竟自導自演，由張姓少年持友人卡片到ATM領錢，再由王姓少年報警，拍下警方盤查張男過程，誆騙集團查扣張男卡片，私吞詐騙贓款20多萬元，不上繳集團。

警訊後將蔡男、張姓少年、王姓少年依詐欺罪嫌移送法辦，並將李姓通緝犯解送歸案，其餘3人依毒品罪嫌函送法辦，全案將持續向上溯源擴大偵辦。

警搗破詐騙車手集團，逮7人依法送辦。（讀者提供）

警搗破詐騙車手集團，逮7人依法送辦。（讀者提供）

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