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組販毒集團設置毒咖啡工廠還有藥頭直送 首腦等4人被訴

桃園地檢署依違反毒品危害防制條例案件，將陳男等4人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依違反毒品危害防制條例案件，將陳男等4人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/05/22 12:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子涉嫌組織販毒集團，從2021年到2023年間，指揮潘姓父子調製毒品咖啡並分裝為小包後，交給李姓男子賣給下游藥頭，大賺黑心錢，還好去年12月20日，警方查獲李男販毒，一路追查上游到上游毒品工廠，才將陳男等人繩之以法，桃檢今天（22日）偵結，已因陳男等4人違反毒品危害防制條例案件，將他們提起公訴。

2023年12月20日，警方趁李男（37歲）在桃園市販毒時逮人，李男供出取毒的地點，是潘男父子調製毒品的工廠，同年月23日，警方監控位於中壢區環中東路的毒品工廠時，發現潘男兒子（22歲）出入，緊急報請桃園地檢署指揮搜索，查獲潘男兒子並起出915包毒品咖啡包與400公克原料；警方持續追查，再逮回潘男（45歲）與躲在幕後指揮的陳男（32歲）。

檢方調查，陳男提供毒品原料，由潘姓父子調製成毒品咖啡並分裝為小包後，再交給李男賣給下游藥頭，去年8月間，他就3度販賣毒品咖啡包給下游3個藥頭，數量不少分別是50包、100包、100包，收取1萬2000元、2萬元、1萬9000元的黑心錢。檢方今天偵結，已因違反毒品危害防制條例案件，將陳男等4人提起公訴。

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