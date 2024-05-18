搬家工人「斜摃」化身「快打旋風」 24H賣「庫柏力克熊」毒咖啡

警方逮捕陳姓搬家工（圖上），查扣現金與「庫柏力克熊」包裝等毒品。（警方提供）

2024/05/18 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市刑警大隊今天（18日）公布一個賣「庫柏力克熊」毒咖啡案，提醒民眾注意。刑大網路巡邏時，發現暱稱「快打旋風 營業中24h」的陳姓男子販毒，去年底搜索拘提發現，32歲陳男原是搬家工，染上吸毒惡習後入不敷出，挺而走險兼職賣毒品，警方查扣「庫柏力克熊」等包裝的毒品與現金5萬餘元，台中地檢署上月依毒品危害防制條例起訴。

中市刑大指出，陳男原是搬家工，以販毒籌措吸毒費用，亦即俗稱的「以毒養毒」，他在網路販毒的代號是「快打旋風 營業中24h」，以俗稱「小蜜蜂」的方式，接獲毒蟲訂購電話或訊息後，騎機車或開車運毒面交，警方跟蹤掌握陳男行蹤，去年底見陳男開車至台中市南屯區大墩十六街交易毒品之際，警方利用現場地形，駕駛偵防車分別前、後包夾，陳男見無法逃離而束手就擒，警方查獲毒品咖啡包30包，毛重102.04公克，以及愷他命6包，毛重17.46公克。

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警方強調，本案所查獲毒品咖啡包，外包裝印有日本知名玩具品牌公司，所推出「帶萌感」的招牌小熊「庫柏力克熊」，利用其風靡全球潮玩特性，吸引年輕人目光，進而提高毒品咖啡包銷售數量，呼籲民眾注意。

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警方查扣「庫柏力克熊」包裝的毒咖啡包。（警方提供）

警方於大街逮捕正要面交毒品的陳姓搬家工。（警方提供）

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