騎士拒盤查搶回塑膠吸管被控妨害公務 法官：警方違法搜索

騎士拒警盤查置物箱，涉嫌妨害公務罪，高雄高分院仍認定警方違法搜索，判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2024/05/27 07:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市戴姓男子未戴安全帽被攔查，打開機車置物箱拿行照，警員發現內有尖頭塑膠吸管，伸手取出被戴男搶走丟棄，涉嫌妨害公務罪，高等法院高雄分院仍認定警方違法搜索，判決無罪定讞。

檢方指出，2022年11月28日凌晨1點多，被告戴男騎機車行經岡山區，因未戴安全帽，被岡山分局壽天派出所陳姓、林姓警員盤查，要求他提出行照等資料檢查。

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戴男自置物箱拿出行照後，警員眼尖看到削成尖頭塑膠吸管，管內疑有不明粉末，隨即伸手拿取，卻被他搶回丟入水溝，因而涉嫌妨害公務罪嫌。

戴男指出，自車箱內取出行照後卻被阻止，但當時警員並未看到吸管，是後來動手搜到，他始終不同意搜索，所以拿回吸管時，即被警方制伏在地，沒有扔掉動作，否認違法。

一、二審勘驗密錄器內容，戴男均配合警方調查，並未使用暴力，但警員要求打開置物箱等行為，供其檢查引擎、車身號碼，著手調查犯罪嫌疑，已超出舉發交通違規範圍。

又查，警方查驗戴男身分後，未見有何可疑舉措，或目視即可見其攜帶毒品等違禁物，卻多次要求開啟置物箱供其檢視，甚至未經同意強行搜查，應屬違法搜索，判決無罪定讞。

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