騎士拒警盤查置物箱被起訴 法官判無罪：警方違法搜索

戴姓騎士拒警盤查置物箱，被依妨害公務罪起訴，橋頭地院認定警方違法搜索，判決無罪。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/01/31 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕戴姓男子騎機車未戴安全帽被攔查，打開置物箱拿行照供檢查，警員發現內有尖頭塑膠吸管，管內疑有粉末，伸手取出後，戴男搶走丟棄，被依妨害公務提起公訴，橋頭地院認為警方違法搜索，判決無罪。

檢方指出，2022年11月28日凌晨1點多，戴男騎機車行經高雄市岡山區，因未戴安全帽，被岡山分局壽天派出所執行巡邏勤務陳姓、林姓警員攔下盤查，要求他提出行照等資料檢查。

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戴男自置物箱拿出行照後，警員眼尖看到1支削成尖頭塑膠吸管，管內有不明粉末，隨即伸手取出吸管，戴男搶回丟棄在水溝內，因而涉嫌妨害公務罪嫌。

戴男應訊指出，車箱內取出行照拿給員警，隨後關上卻被阻止，但當時警員並未看到吸管，是後來動手搜到，但他始終不同意搜索，所以拿回吸管時，即被警方制伏在地，他並未扔掉，也沒有其他動作，否認犯行。

承辦法官勘驗警方密錄器影像光碟譯文，戴男均配合警方調查，並未使用暴力，但警員要求打開置物箱等行為，供其檢查引擎、車身號碼，在於調查犯罪嫌疑，已超出舉發交通違規範疇。

此外，警方查驗戴男身分後，未見有何可疑舉措，或目視即可見其攜帶毒品等違禁物，卻多次要求開啟置物箱供其檢視，甚至未經同意強行搜查，屬違法搜索，因此認定罪證不足。

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