新北檢票選主任檢察官 前3名出爐

檢察官吳秉林以75票拿下第1名。（記者王定傳翻攝）

2024/05/28 18:23

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署今（28日）舉辦主任檢察官票選，今年共有3名候選檢察官，下午4點開票後，由檢察官吳秉林以總票數75票奪下第一，檢察官許宏緯63票居次，檢察官周懿君以60票第三。

新北檢今年參加主任檢察官票選的有：司法官訓練所49期的許宏緯、50期的吳秉林及周懿君；參與投票的檢察官，每人有1張選票，1張票可圈選1至2名候選人，最後依得票數順序決定推薦調升名單。

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下午4點截止投票後立即開票，得票數高低依序為：吳秉林、許宏緯、周懿君。 票選第1名的吳秉林獲頒今年度新北市優秀青年，並獲高檢署選為優良檢察官，他從2011年分發至新北檢至今，歷任重大刑案、緝毒、公訴、企業犯罪專組檢察官，他偵辦過輔大校長江漢聲涉背信案，一審法院判江漢聲10個月徒刑，另偵辦過許多金融案件，例如：上市公司華豐輪胎操控股價案、上櫃公司御頂公司前董事長鍾爵涉行賄中國官員案、凱基銀行行員涉詐貸案等案件。

第2名的許宏緯歷任重大刑案、毒品、婦幼及檢肅黑金專組多年，他偵辦過新北市議員曾煥嘉詐領補助款案、中華青年發展聯合會副理事長孫志全等人涉反滲透法案、虛擬貨幣挖礦機大廠中國福建庫克智能科技有限公司執行長羅士傑私設研發中心違反兩岸人民條例案、電玩高手韓岳霖掐死女房東等案。

第3名的周懿君是新北檢派駐廉政署檢察官，她最令人印象深刻的案件，是將原本不起訴的軍備局少將張大偉涉貪案「死案活辦」，不僅將張大偉起訴，還讓他認罪吐出賄款；另亦偵辦過許多貪瀆、金融犯罪，例如：前新北市議員王建章詐領補助款案、彩鑽女王蘇怡吸金案、新北警江翠所員警集體涉包庇賭場案、新北警丹鳳所警員涉洩漏165反詐平台警示帳戶等案。

新北檢共有144名檢察官，這次主任選舉，有119名檢察官領票投票，3張無效票，投票率約82.6%。

檢察官許宏緯以63票拿下第2名。（記者王定傳翻攝）

新北檢派駐廉政署檢察官周懿君，曾偵辦軍備局少將張大偉收賄案。（記者王定傳翻攝）

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