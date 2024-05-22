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投縣府前消保官詐公費 涉貪13罪一審判4年6月

南投縣府前消保官許麗貞（中）詐領公款私用，觸犯職務上詐欺取財罪12罪，公務人員登載不實罪1罪，南投地院審結，判處應執刑4年6月。（資料照，記者陳鳳麗攝）

南投縣府前消保官許麗貞（中）詐領公款私用，觸犯職務上詐欺取財罪12罪，公務人員登載不實罪1罪，南投地院審結，判處應執刑4年6月。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2024/05/22 23:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府前消保官許麗貞（現任秘書），擔任消保官期間詐領公款用來支付家庭聚餐、買漁貨農產、擴香等物，觸犯職物上詐欺取財罪12罪、公務員登載不實1罪，法官審酌犯罪所得5萬元以下並繳回，予以減刑，分別判處3年10月到1年1月不等有期徒刑，合併應執行4年6月。

現任南投縣府簡任秘書的許麗貞，擔任南投縣府消保官19年，去年2月因涉貪案被南投檢方偵辦並聲押，後南投地院裁定50萬元交保後，縣府將她調為秘書，而其涉貪案經多月偵查，南投檢方於去年11月起訴，南投地方法院21日審結宣判。

南投地院判決書指出，消保官每月有5400元業務推廣費，本應依法據實核報各項開支費用，許卻利用職務上機會詐領公款，用在與先生、小孩等家庭聚餐7次、科室聚餐1次，購買漁貨、擴香組、康寧碗、香菇咖啡各1組，觸犯職務上許欺取財罪共12罪，分處3年10月到3年不等的有期徒刑，褫奪公權3年。另也有1次消保官聚餐觸犯公務員登載不實罪，判刑1年1月，合併應執行4年6月。全案可上訴。

許麗貞利用職務上機會，多次詐領公款用在私人用途，假公濟私、慷公家之慨，對公務員嚴重造成錯誤示範，強烈戕害人民對公務員執行執務的尊重及信賴。

另她雖曾在偵查中認罪，但到地院卻全然推翻前面說詞，否認犯罪且未能徹底反省，惟因其詐領公款在5萬元以下，且曾有自白並繳回犯罪所得，依貪污治罪條第12條第1項，及第8條第2項規定減輕其刑。

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