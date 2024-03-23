高雄里幹事防治登革熱 詐領公款判刑撤職

懲戒法院判陳男撤職。（記者吳政峰攝）

2024/03/23 17:05

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市六龜區公所一名陳姓里幹事，2015年起趁著執行轄內登革熱防治工作機會，持不實估價單、統一發票向區公所請購，藉此詐領9萬5600元公帑。廉政署獲報立案，認定陳男涉犯職務機會詐取財物罪，移請橋頭地檢署偵查起訴，橋頭地院考量他已還錢，判刑2年，緩刑5年，懲戒法院日前再判其撤職，停止任用一年。

判決指出，高雄市政府為改善各行政區公共設施及執行登革熱防治工作，請各區里幹事協助，陳男2015年至2019年間，負責辦理六龜區的經費請購及核銷等業務。詎料，他認為有利可圖，竟與業者合謀詐領公款。

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陳男分別於2015年11月16日、2017年7月3日及2018年5月16日等「發票日期」前某日時，要求業者配合開立未實際購買的估價單、統一發票，供其向六龜區公所辦理六龜里年度經費請購作業，共計詐領9萬5600元。又循該模式於2019年6月間辦理請購作業，幸因該區公所進行內部查核，致陳男未能詐得採購差額款項。

廉政署獲報後立案查緝，依「犯利用職務機會詐取財物罪」移請橋檢偵查起訴，橋院認定陳男觸犯3個既遂罪，考量已還錢，各處有期徒刑1年10月，褫奪公權3年，並分別沒收犯罪所得4萬3600元、2萬6000元、2萬6000元，合計9萬5600元；詐財未遂處刑1年，褫奪公權2年。4罪應執行有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，向公庫支付10萬元。高雄市政府再把全案移付懲戒。

懲戒法院一審指出，陳男未恪遵法紀，廉潔自持，損害公務員應保有誠信清廉的名譽，危害國家行政廉潔性，違失情節重大，足以導致服務機關及長官喪失對其可繼續擔任公職的信賴，嚴重損害機關及政府信譽，審酌詐取財物的次數及金額，日前判其撤職，停止任用公務員1年，可上訴。

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