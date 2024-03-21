詐領4900元出席費 台東縣議員黃碧妹緩刑定讞、確定解職

台東縣議員黃碧妹詐領4900元出席費，一、二審均判緩刑2年，最高法院駁回上訴定讞，黃碧妹雖緩刑免囚定讞，但因被褫奪公權，將被解除議員職務。（資料照）

2024/03/21 11:17

〔記者張文川／台北報導〕親民黨籍台東縣議員黃碧妹，因詐領議會定期大會2天的出席費4900元，法院一審、二審都依貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪，將她判刑1年10月、緩刑2年，並褫奪公權1年，黃上訴主張輕重失衡而上訴，最高法院駁回上訴定讞，黃碧妹雖緩刑免囚定讞，但因被褫奪公權，將被解除議員職務。

黃碧妹是台東第十六選區蘭嶼鄉選出的縣議員，本案發生於上一屆議員任內。判決指出，黃碧妹未出席參與台東縣議會2020年10月20日、21日兩天的第4次定期大會議程，卻於22日出席第3天議程時，在簽到欄位簽名，虛偽表示有出席前兩天議程，致縣議會承辦人員陷於錯誤，支給2日的出席費2000元、交通費2000元、膳食費900元，共詐領4900元。

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黃碧妹於審理期間坦承簽名過程「有一些瑕疵」，稱是「無心」簽到，她直到接受調查員約談時，才知道不應領取，自認只構成刑法詐欺取財罪，不認貪污罪；縣議會承辦人證稱，有向議員宣導要在會議當天親自到場在簽到簿簽名，才能請領。

台東地院一審依公務員利用職務上機會詐領財物罪，將黃碧妹判處1年10月徒刑，緩刑2年，支付公庫15萬元，褫奪公權1年，4900元不法所得因已繳回議會，故不予宣告沒收。黃不服上訴，花蓮高分院去年8月駁回上訴。

依貪污治罪條例第17條、地方制度法第79條規定，若判刑確定且被宣告褫奪公權，將會喪失議員資格，黃碧妹認為她僅是誤領，總價值僅4900元，懲罰過苛，量刑過度評價、輕重失衡，上訴三審。

最高法院評議後認為，二審已充分說明事實認定與量刑理由，該當詐領財物罪，其法定刑度為7年以上有期徒刑，二審已考量犯罪所得甚低而予減輕量刑並緩刑，並未違反比例原則，故駁回上訴，全案定讞。

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