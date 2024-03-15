楊蕙如涉詐出庭又遲到 跳針回答被法官斥「安靜」

涉詐「卡神」楊蕙如。（記者溫于德攝）

2024/03/15 13:09

〔記者溫于德／台北報導〕「卡神」被控二度利用申辦WTA台灣女子網球公開賽的機會，涉嫌蒐集與賽事無關的發票，並抽換收支明細表，向官方申請補助，共詐領977萬餘元補助，檢方依詐欺等罪將她起訴。台北地院上午再度開庭，她再度遲到，又因為「跳針式」回答，被承審法官斥責「安靜」。

法官稍早問為何遲到？楊女說是因為感冒拉肚子，見法官指她每次都有理由，她又回，這件事（本案）導致她身體很差。至於替她答辯的律師則說，楊女沒有偽造文書，也有執行賽事，楊女還去借高利貸以清償債務，全部發票也都用來執行WTA賽事，否認違法。

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楊女接著表示，經費收支表與收支明細表是同一時間製作，但她當下生病，其實對很多事情無法搞清楚。不過因為她的音量過大且「跳針式」回答，當場被法官制止並斥責她「安靜」，法官也要求她不要大小聲，「這裡不是菜市場」。

後來楊女想拿回被扣案的手機、電腦等3C產品，作為訴訟防禦。公訴檢察官認為，如果蘋果手機的IOS版本在17.3以下，能以「提取」方式自行進行，而蘋果筆電會因為比較無法用機器拆解硬碟，加上本案扣案的3C產品比較多，會需要超過1個月的時間。法官庭末定全案5月24日再度開庭審理。

楊女被查出，利用承辦2017年、2018年WTA台灣公開賽的機會，向台北市體育局申請補助1010萬元，虛增金額達1585萬元，扣除實際支出，詐領82萬元；她另向教育部體育署申請補助4026萬元，虛增金額達1585萬元，詐領245萬元；還向交通部觀光局申請650萬元補助，無實際支出，詐得650萬元。全案共涉詐領977萬餘元。檢方去年5月偵結，依詐欺、偽造文書等罪將她起訴。

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